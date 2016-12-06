Поздравление председателя Кукморского землячества Фархата Хуснутдинова с Новым годом

31.12.2016 23:00 | новости

Этот праздник мы считаем рубежом для подведения итогов прожитого года, точкой отсчета для новых дел и начинаний.

Оглядываясь в прошлое, можно с уверенностью сказать, что год нами прожит достойно. Трудолюбие, целеустремленность, инициативность и любовь к родному краю помогли нам решить самые сложные вопросы. Мы вместе хорошо потрудились для того, чтобы 2016 год вошел в историю Кукморского района как еще один год созидания.

Наши достижения - это основа будущего. Я верю, что для решения предстоящих задач у нас хватит опыта и сил, терпения и настойчивости. От всей души желаем вам мирного неба над головой, добра, благополучия и праздничного новогоднего настроения. Пусть в эти праздничные дни ваша жизнь будет согрета несгораемым теплом домашнего очага, любовью родных и дорогих людей. Пусть наступающий год будет для вас годом уверенного развития, стабильности и согласия, щедрым на добрые дела, принесет в каждый дом, в каждую семью радость, удачу и благополучие.

С уважением, председатель МКОО «Кукморское землячество» Ф.Г. Хуснутдинов