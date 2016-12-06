В Кукморе обеспечена охрана общественного порядка в период праздничных мероприятий

31.12.2016 19:30 | новости

В целях общественной безопасности в период проведения новогодних мероприятий сотрудниками полиции отдела МВД России по Кукморскому району, принимаются необходимые меры по организации обеспечения правопорядка в Кукморском районе. В период празднования на охрану общественного порядка дополнительно будут привлечены добровольно-народные дружины, частные охранные предприятия. Также, перед началом празднования сотрудники полиции, с применением технических средств и служебных собак обследуют места проведения мероприятий. На всех входах на площадь около Парка Победы, где размещен основной елочный городок, будет организован досмотр людей с применением металлодетекторов. В связи с чем,жителей и гостей нашего района просим с пониманием и спокойствием относиться к досмотровым мероприятиям.

Отдел МВД России по Кукморскому району напоминает о важности соблюдения правил антитеррористической защищенности. Уважаемые жители района! Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не трогайте их, не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. Обо всех подозрительных вещах и предметах просим незамедлительно сообщить в дежурную часть по телефонам 02, 2-70-80.