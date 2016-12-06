Новогоднее поздравление начальника отдела МВД России по Кукморскому району Рамиля Нургалиева

31.12.2016 20:30 | новости

Уважаемые жители Кукморского района!

От всего личного состава отдела МВД России по Кукморскому району и от себя лично искренне поздравляю вас с Наступающим Новым годом!

Этот праздник сочетает в себе любовь к близким, уют домашнего очага и надежду на добрые перемены. Мы вступаем в год грядущий с верой, что сбудутся все мечты, мир и спокойствие поселятся в наших домах.

Новый год – торжество, объединяющее близких, родственников и друзей. Этот всенародно любимый праздник дарит всем не только веселье и радость, но еще раз дает почувствовать насколько люди дороги, нужны и интересны друг другу.

Выражаю самые теплые поздравления нашим ветеранам, заботливым и мудрым наставникам подрастающего поколения. Пусть наступающий год согреет вас теплом душевного общения.

Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, теплоты семейного очага, душевной стойкости, уверенности в своих силах и завтрашнем дне. Пусть всегда рядом будут самые дорогие для вас люди, пусть в ваших домах царят благополучие, любовь и взаимопонимание!

С наилучшими пожеланиями, начальник отдела МВД России по Кукморскому району подполковник полиции Рамиль НУРГАЛИЕВ