За несколько часов до Нового года в Татарстане в ДТП погибли четыре человека (фото)

Сегодня в 12.48 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о смертельном ДТП на 18-м километре автодороги Сорочьи Горы – Шали в Лаишевском районе Татарстана.
Сотрудники пожарно-спасательной части №118 на месте происшествия около населённого пункта Татарский Янтык увидели искорёженный автомобиль ВАЗ, который залетел под бензовоз КамАЗ. Все четыре человека, находившихся в легковом автомобиле, погибли. Среди них было два ребёнка, сообщает сообщили ИА «Татар-информ» со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ.
Спасатели при помощи специнструмента достали из автомобиля тела погибших.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь в сложных метеорологических условиях (сильный ветер, дождь), не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем КамАЗ. После удара оба автомобиля съехали в кювет.
Управление ГИБДД МВД по Татарстану напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения и призывает водителей быть крайне внимательными и осторожными, особенно при осложнении метеоусловий. Водители должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения независимо от состояния дороги. Следует воздерживаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Водители и пассажиры должны быть пристёгнуты ремнями безопасности. Детей в возрасте до 12 лет в салоне автомобиля рекомендуется перевозить с использованием детских удерживающих устройств.