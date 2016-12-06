За несколько часов до Нового года в Татарстане в ДТП погибли четыре человека (фото)

Сегодня в 12.48 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о смертельном ДТП на 18-м километре автодороги Сорочьи Горы – Шали в Лаишевском районе Татарстана.

Сотрудники пожарно-спасательной части №118 на месте происшествия около населённого пункта Татарский Янтык увидели искорёженный автомобиль ВАЗ, который залетел под бензовоз КамАЗ. Все четыре человека, находившихся в легковом автомобиле, погибли. Среди них было два ребёнка, сообщает сообщили ИА «Татар-информ» со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели при помощи специнструмента достали из автомобиля тела погибших.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь в сложных метеорологических условиях (сильный ветер, дождь), не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем КамАЗ. После удара оба автомобиля съехали в кювет.