Гороскоп на 1 января 2017 года для всех знаков зодиака

31.12.2016 21:30 | Общество Печать

Гороскоп на 1 января 2017 года для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овна на 1 января 2017 года

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Сегодня вы коммуникабельны и вряд ли захотите остаться в одиночестве. День хорош для встреч, прогулок, коротких поездок. Если вы забыли поздравить кого-то с праздником, срочно наверстывайте упущенное. Вам будет легко вписаться в незнакомую компанию, так как новые друзья окажутся симпатичными и приветливыми. Повышается вероятность интересных знакомств. Возможно получение приятных известий издалека.

Гороскоп для Тельца на 1 января 2017 года

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Замечательное время для обмена мнениями, а также новостями, шутками и комплиментами. Любое известие вы будете склонны воспринимать в положительном ключе, не думая о возможных препятствиях или разочарованиях. Не стоит избегать контактов с людьми, не похожими на вас. Именно такие связи будут помогать осуществлению ваших желаний. Это неплохой момент для того, чтобы забыть давнюю ссору и начать дружбу заново.

Гороскоп для Близнецов на 1 января 2017 года

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В этот день можно не только получить от контактов с окружающими людьми удовольствие, но и вместе с ними заглянуть в общее будущее. Если вы захотите, то станете для своего любимого человека самыми лучшими на свете. Из вас также получится отличный посредник. Это прекрасное время для начала поездки, организации дружеской вечеринки, посещения модного клуба или неформальной встречи.

Гороскоп для Рака на 1 января 2017 года

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Не стоит растрачивать попусту ни свою энергию, ни личное обаяние. Старайтесь сразу же использовать удачный шанс, поскольку уже в следующую минуту ваш энтузиазм может иссякнуть. Вам будет несложно найти человека, готового помочь, но чтобы он не разочаровался в вас впоследствии, будьте с ним искренни. Не исключено, что друзья и близкие будут ждать от вас не только симпатии и внимания, но и небольших услуг.

Гороскоп для Льва на 1 января 2017 года

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В этот день вы активны, склонны к яркому креативному мышлению, можете рассчитывать на удачу в любви и творчестве. Вас ждут хорошие отношения с детьми, любимым человеком, дальними родственниками. Неплохое время для начала дальнего путешествия, вылазки на природу в интересной компании. Романтическая связь с человеком издалека может превратиться в роман в письмах или в реальное волнующее приключение.

Гороскоп для Девы на 1 января 2017 года

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Сегодня для вас имеют особое значение тесные отношения с членами семьи. Это подходящее время для семейной вечеринки. Возможно, вы захотите сделать свою жизнь и жизнь близких более комфортной. Для этого можно применить свои кулинарные, литературные или художественные таланты. Если вы оказались вдали от дома, большую роль для вас будут играть связи с соотечественниками.

Гороскоп для Весов на 1 января 2017 года

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День активного общения с окружающими. Скорее всего, они сами будут искать вас, чтобы высказать свои мысли, получить совет или одобрение. Не исключено, что вы получите подарок или известие издалека, услышите комплимент или признание в любви. Информационный обмен будет насыщенным в любом случае, независимо от того, видите ли вы своих собеседников лично или взаимодействуете с ними на расстоянии.

Гороскоп для Скорпиона на 1 января 2017 года

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Сегодня друзья и члены семьи нуждаются в вашем внимании. Позвоните родителям или побалуйте их неожиданными подарками. Вам может доставить удовольствие украшение комнат к приходу гостей, приготовление пищи, контакт с домашним животным. Не забудьте поздравить с наступившим Новым годом коллег, с которыми завязали дружеские отношения (например, разошлите им открытки по электронной почте).

Гороскоп для Стрельца на 1 января 2017 года

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Сегодня любопытство и остроумие являются неотъемлемой частью вашего шарма, а искренность придает вам особое очарование. Если хотите покорить сердце любимого человека, не скрывайте от него свои намерения. Смело рассказывайте ему о себе и не стесняйтесь интересоваться его мнением о вас. Неожиданная встреча в пути или в незнакомой компании - отличный повод продемонстрировать ваши литературные и иные таланты.

Гороскоп для Козерога на 1 января 2017 года

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Эти сутки вам стоит провести в обстановке, близкой к домашней, семейной. Тесное заинтересованное общение с домочадцами поможет вам сгладить многие шероховатости в контактах с ними. Взаимопонимание установится ещё быстрее, если вы проявите приветливость, подвижность, любознательность, искренность. Не забывайте о чувстве юмора и не обижайтесь на чужие шутки, иначе заложите фундамент для будущего конфликта.

Гороскоп для Водолея на 1 января 2017 года

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Отличный день для дружеской встречи, поездки или прогулки на свежем воздухе. Благодаря личному обаянию вы не останетесь в одиночестве. Ваши таланты и творческие достижения быстро найдут применение и признание. Велика вероятность неожиданных приятных встреч в дороге, получения известий издалека, приглашения на вечеринку. Это удачный момент для любовного свидания или для литературного творчества.

Гороскоп для Рыбы на 1 января 2017 года

гороскоп на сегодня, рыбы

Сегодня события развиваются быстро, поэтому хорошие перспективы нужно уметь замечать и использовать вовремя. Обстоятельства дня способствуют покупкам на небольшие суммы, проведению несложных денежных операций, активному общению. Вступая в контакты с окружающими людьми, попробуйте совмещать удовольствие и выгоду. Не упускайте удачные шансы и не бойтесь действовать в не свойственном вам от природы стиле.


Источник статьи: http://astro-ru.ru


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