Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

31.12.2016 22:00 | новости

С традиционным новогодним поздравлением обратился к гражданам страны Президент Российской Федерации Владимир Путин. Поздравление вышло в эфир на Дальнем Востоке, пишет Татар-информ.

«2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. Главное – мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается», – сказал глава государства.

Президент России также поблагодарил соотечественников «за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России».

По словам Владимира Путина, россиян «объединяют общие заботы и общие радости, объединяет давняя, добрая традиция встречать Новый год в кругу семьи, с надеждой на самое лучшее». «Но не все сегодня за праздничным столом: немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолеты, – добавил он. – Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году».

Владимир Путин также призвал россиян стать в новогоднюю ночь «немного волшебниками». «Для этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки», – поделился секретом лидер России.

«Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения, пусть в каждом доме царят радость и любовь, пусть становятся краше и привлекательнее дорогие нашему сердцу улицы, города и поселки. Мира и процветания нашей общей, великой Родине – России, счастья вам и здоровья, благополучия!» – пожелал глава государства.