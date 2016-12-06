Новогодние куранты в этом году пробьют чуть позже

По-прежнему, куранты пробьют в 24:00, но перед этим к последним суткам уходящего года добавится одна секунда, таким образом, Новый год наступит чуть позже.

Такое решение приняла Международная служба вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), расположенная в Париже. Добавление произойдет для того, чтобы координированное время (UTC) не отличалось от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды, пишет Lenta.

Добавление еще одной секунды происходит регулярно, начиная с 1972 года. Это делается, потому что между универсальным временем, которое фиксируется людьми, и «реальным» астрономическим временем на планете постепенно накапливается разница, которая через несколько столетий может даже изменить начало времен года. Чтобы этого не случилось, добавляются так называемые високосные секунды к одному из последних дней в одном из месяцев. Такой день длится не ровно 24 часа, а 24 часа и одну секунду.