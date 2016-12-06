Водитель в смертельное ДТП

31.12.2016 12:30 | ГИБДД сообщает

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Сегодня на 608-м километре трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области произошла трагическая авария, в которой погибли два человека, сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Автомобиль «Лада-Приора» врезался в большегруз «Скания» с татарстанскими номерами. Водитель фуры не пострадал. В легковом автомобиле остались живы два человека, которые были пристегнуты ремнями безопасности. Два пассажира мужчины 33 и 55 лет погибли.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе М5.