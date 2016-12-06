Выберите елочку и узнайте, что она расскажет о вашей личности!

31.12.2016 19:00 | Общество Печать

Выберите елочку и узнайте, что она расскажет о вашей личности!

Для большинства людей елка является обязательным атрибутом новогодних и рождественских праздников. 

Кто-то покупает ее задолго до Нового года, чтобы успеть насладиться запахом ели, предпраздничным настроением и просто красотой! Украшение елки стало настоящим ритуалом. Чаще всего все члены семьи собираются вместе, чтобы повесить на елку гирлянду и игрушки. И все же, есть некоторые отличия в том, как именно людям нравится наряжать елку. С помощью этого теста мы сможем узнать ваш выбор и рассказать, что он говорит о вашей личности! 

 

№1. Минимализм
 
Если вы выбрали елочку, на которой мало новогодних игрушек и все они выполнены в одинаковом стиле, то очевидно, что вы сторонница минимализма. В вашем доме однотонная мебель, даже посуду вы стараетесь выбирать без рисунков. В отношениях вам тоже нравится простота, поэтому вы никогда не оцените драматические сцены с выяснениями. Вам нравится, когда все на своих местах.
 
№2. Ретро
 
Если вы любите разноцветные елки, то это говорит о том, что вы — настоящий экспериментатор. Вы модная и стильная, вам нравится находить новые решения и делать все так, как этого еще не делал никто другой.
 
№3. Традиционная
 
Вы цените традиции как в праздничные дни, так и в будни. Вы искренне верите в то, что некоторые вещи вполне могут быть “счастливыми”, поэтому всегда стараетесь придерживаться планов и обычаев.
 
№4. Елка-альбом
 
Если вам нравится украшать елку фотографиями родных и близких, то очевидно, что вы — очень трогательный человек, для которого семья уж точно на первом месте. Даже если вы не самый старший член семьи, все равно вы чувствуете ответственность за остальных.
 
№5. Старомодная
 
Очевидно, что вам не только елку нравится украшать в старомодном стиле. Вы уверены, что раньше многое было интереснее. Конечно, вы бы не хотели вернуться в прошлое, но вот отметить там Новый год вы совсем не против!
 
№6. Не идеальная
 
 
Да, вы отправились выбирать елку и купили самую кривую. Почему? Потому что вам стало ее жаль. Вы именно тот человек, который никого не оставит в беде. В вашей жизни полно людей, животных, предметов, в которых никто, кроме вас, не видел потенциала, но вы верили в то, что помощь способна творить чудеса!
 
№7. Оригинальная
 
 
Перед тем как украшать елку, вы обязательно просидите несколько вечеров, создавая украшения ручной работы. Вам все нравится делать самостоятельно, поэтому в этот процесс вы вкладываете всю свою любовь.
 
№8. Маленькая
 
Тут есть два варианта. Если ваша елочка умещается на столе, то вы либо не любите загромождать квартиру, потому что в ней и так мало места, либо же вам нравится путешествовать в праздничные дни, поэтому вы в любом случае не сможете полюбоваться своей елкой.
 
Теперь вы знаете, что выбор елки может рассказать о вашем характере. Не изменяйте своим вкусам, ведь именно это и является вашей визитной карточкой!
 

 


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