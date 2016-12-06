«Ак Барс» Банк и Сбербанк выплатили вкладчикам Татфондбанка более 25,7 млрд рублей

31.12.2016 11:30 | новости Печать

«Ак Барс» Банк и Сбербанк выплатили вкладчикам Татфондбанка более 25,7 млрд рублей

Более 66 тысяч человек получили свои деньги, отделения банков работают в обычном режиме.

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Банки-агенты продолжают производить выплаты вкладчикам Татфондбанка в штатном режиме. Представители банков отмечают, что по сравнению с первыми днями начала выдачи страховых компенсаций поток клиентов значительно снизился.

В офисах «Ак Барс» Банка нет длинных очередей из вкладчиков ТФБ за получением страховых выплат, банк работает в обычном режиме. Представители кредитной организации подчеркивают, что были готовы к наплыву клиентов и тщательно к этому подготовились.

«На сегодняшний день наш банк обслужил более 3 тысяч вкладчиков Татфондбанка. Выплачено более 1 млрд 700 млн рублей. Мы тщательно приготовились к предстоящим мероприятиям, поэтому работа банка проходит в штатном режиме, никаких очередей или столпотворений мы не наблюдаем», — отметил директор Казанского филиала «Ак Барс» Банка Илназ Назиров. Общее количество вкладчиков, которые должны получить страховое возмещение в АББ на сумму свыше 2,5 млрд рублей, составляет более 18,5 тыс человек. 

Наибольшее количество выплат АСВ приходится на Сбербанк. По словам представителя кредитной организации, выплачено уже больше половины всей суммы, предназначенной вкладчикам ТФБ. «По сравнению с первыми днями клиентопоток значительно спал. На сегодняшний день обслужено порядка 66 тысяч вкладчиков. Выдано 24 из 35 млрд. Для удобства клиентов отделения Сбербанка будут работать уже 3 января», — рассказала руководитель одного из отделений Сбербанка Вероника Галиева.


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