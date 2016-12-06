Банк ФК «Открытие» продолжает выплаты АСВ вкладчикам Татфондбанка

31.12.2016 10:30 | новости Печать

Банк ФК «Открытие» продолжает выплаты АСВ вкладчикам Татфондбанка
Поток клиентов ТФБ стал значительно ниже по сравнению с первыми днями выплат.

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Банк ФК «Открытие» продолжает выплаты АСВ вкладчикам Татфондбанка в штатном режиме. Корреспондент ИА «Татар-информ» посетил отделение банка ФК «Открытие» и побеседовал с его региональным директором в ПФО Владимиром Пахомовым.

На данный момент ситуация с выдачей денег от АСВ нормализовалась, ажиотаж первых дней с начала выплат пошел на убыль. Сегодня для того чтобы обслужить большее количество людей, банк пошел на увеличение площадей для обслуживания клиентов. 

«Как Вы видите, сегодня никого у входа в банк нет, никаких толп нет. Мы в 6 раз увеличили количество мест, где мы можем обслуживать клиентов. У нас действует работа с живой записью. Мы записываем клиентов на то время, которое им удобно. Сейчас уже нет никаких недоразумений или конфликтных ситуаций, которые возникали в первые дни. Обстановка абсолютно нормальная», — рассказал Владимир Пахомов.

По словам регионального директора банка, к завтрашнему дню кредитное учреждение планирует выдать более 40 процентов страховых выплат, вкладчикам ТФБ. В общей сложности это составляет чуть меньше 2 млрд рублей. Пахомов отметил, что рано приводить данные статистики о том, сколько людей при получении страховых компенсаций открывают счета в банке «Открытие». 

Кредитное учреждение участвовало в выплатах страховых компенсаций для клиентов банков «Пересвет», «Первый чешско-российский банк», «Росинтербанк»«. «У нас колоссальный опыт в выплатах, которые нам поручает АСВ, — говорит Пахомов, — мы четвертый по размеру активов банковская группа в стране»

Региональный директор банка, обращаясь к вкладчикам, отметил, что банк будет работать и в праздничные дни по специальному графику. «Мне в первую очередь хотелось бы сказать, чтобы они не волновались», — сказал он, — «Средства будут выплачены всем. Сейчас идет уже нормальное, обычное, штатное обслуживание клиентов, поэтому, пожалуйста, приходите, получайте выплаты. Мы открываемся 2 января и работаем с 8 до 8. Это специальный режим, на который мы перешли, начиная с первого дня выплат. Между праздниками мы работаем 2,3,4,5 и 6 января в этом режиме», — рассказал Пахомов.


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