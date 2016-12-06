Минтруд РТ: Никаких уведомлений о ликвидации и увольнениях в связи с ситуацией в банках не поступало

31.12.2016 09:30 | новости

В ведомстве отметили, что работают с кадровыми службами Татфондбанка и ИнтехБанка, и гарантируют выполнение всех социальных обязательств.

(Казань, «Татар-информ»). Массовых увольнений сотрудников Татфондбанка и ИнтехБанка не ожидается, рассказала в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Никаких уведомлений о предстоящем сокращении или о предстоящей ликвидации и увольнениях в связи с ликвидацией в службу занятости не поступало. Ажиотажа нет», —рассказала министр. Тем не менее в ведомстве фиксируют актуализацию резюме, размещенных на сайтах поиска работы.

Кроме этого министр отметила, что ведется работа с кадровыми службами банков. «Мы готовы встать на защиту социальных гарантий работников», — подчеркнула министр.