Минэкономики РТ: Расчетные счета в ТФБ были у 6 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса

31.12.2016 08:30 | новости Печать

Минэкономики РТ: Расчетные счета в ТФБ были у 6 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса
В качестве пострадавших себя заявили 534 предпринимателя.

(Казань, «Татар-информ»). Министерство экономики РТ продолжает формировать реестр предпринимателей, пострадавших в ситуации с ТФБ. По данным ведомства, около 6 тысяч предпринимателей-субъектов малого и среднего бизнеса, владели единственным расчетным счетом в Татфондбанке, потенциально все они могут обратиться за помощью, однако, как рассказал журналистам министр Экономики РТ Артем Здунов, многие бизнесмены сами нашли решение текущих сложностей. 

Всего на горячую линию Минэкономики поступило 534 обращения бизнесменов. За выплатами микрозаймов обратилось 345 предпринимателей, уже оформлены 53 комплекта документов на 109 млн рублей. Как рассказал Артем Здунов, в январе-феврале ожидается выплата еще 600 млн рублей.


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