Большой вклад в производство молока в республике вносит Кукморский район

31.12.2016 12:00 | Сельское хозяйство

Сельхозорганизациями и фермерскими хозяйствами Татарстана производится и реализуется наибольший объем молока в сутки среди регионов Российской Федерации. Так, за 27 декабря текущего года было надоено более 3 тысяч тонн молока (102,4% к соответствующей дате прошлого года), реализовано – 2,9 тысячи тонн. Среднесуточный удой на 1 корову составил 12,9 кг (+0,3 кг.). На 2 месте расположился Краснодарский край, где за прошедшие сутки было надоено 2,6 тысячи тонн молока.

Большой вклад в производство молока в республике вносят Кукморский (186 тонн с ростом 18%), Балтасинский (177 тонн, 9%), Атнинский (160 тонн, 14%), Сабинский (136 тонн, 8%) и Актанышский (133 тонны, 4%) районы.

Удельный вес реализованного молока Татарстана от общего объема по Российской Федерации составляет 7,6% при доли численности коров 6,8%, пишет Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.