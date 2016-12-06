Прогноз курса доллара на 2017 год: что будет с российским рублем

31.12.2016 18:00 | новости Печать

Прогноз курса доллара на 2017 год: что будет с российским рублем

В преддверии 2017 года эксперты финансового рынка озвучивают свои прогнозы касательно того, каким же будет курс российской валюты в ближайшие 12 месяцев, сообщает источник.

 

Многие из них не отрицают того, что, несмотря на все предпринятые в России шаги, состояние российской экономики зависит от доллара. Поэтому спрогнозировать, как поведет себя рубль в 2017 году еще сложно. Тем не менее, у экспертов есть предположения касательно того, как может измениться курс рубля в следующем году.

Так, по прогнозам старшего аналитика крупнейшей брокерской компании «Альпари» Романа Ткачука, в 2017 году доллар продолжит укрепляться. Но при этом, уверен он, рубль уже не будет демонстрировать зависимость от стоимости нефти на мировом рынке.

«Это объясняется, в том числе тем, что российский бюджет в меньшей степени стал зависеть от нефтедолларов. Кроме того, в 2016 году волатильность Brent составляла до 3-5% в день, это нормальные внутридневные колебания для товарного актива, но не для национальной валюты, так что курс рубля был более сглаженным», — заявил он.

Но, тем не менее, рубль все же еще привязан к нефтяным котировкам. Поэтому при изменении цены нефти колебание российской валюты будет происходить. Оно проявится не так значительно, как, например, в 2015 году.

«Сейчас на нефтяном рынке наблюдается позитив, и мы не исключаем, что в конце 2016-начале 2017 года Brent протестирует уровень 60-61 долларов за баррель. На этом фоне USD/RUB может достичь психологической отметки 60, а EUR/RUB – уровня 63,5», — считает Ткачук.

По его мнению, рубль еще не полностью за нефтяными ценами. Поэтому он ожидает, что российская валюта продолжит укрепляться. При этом сохранятся возможность того, что в первом квартале нефть подешевеет до 50-55 долларов за баррель, что может ослабить позиции рубля.

Также, по его мнению, рубль зависит от событий на международной политической арене. Приход Дональда Трампа в Белый дом может ослабить внешнеполитическое давление на Россию. В тоже время Трамп стремится к усилению энергонезависимости США. А значит он может способствовать развитию добычи сланцевой нефти, что негативно отразиться на цене нефти. Поэтому рубль может вновь подешеветь.

С мнением о том, что рубль зависит от цены нефти, также согласен аналитик группы компаний «ФИНАМ» Богдан Зварич. Но он подчеркнул, что при излишнее укрепление рубля имеет ряд негативных последствий.

«Вполне возможно, что средний курс доллара в 2017 году составит порядка 60 рублей. Дальнейшее укрепление рубля не выгодно ни правительству, так как это будет снижать объёмы налоговых поступлений от нефтегазовых компаний, так и производителям – реальный сектор при укреплении рубля будет терять свою конкурентоспособность», — считает он.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, в базовом сценарии курс доллара в 2017 году установлен на уровне 67,2 рубля. При худшем развитии ситуации доллар может подняться до 81 рублей.

Западные эксперты также сделали свои прогнозы касательно курса доллара и рубля на следующий год. Эксперты американского банковского холдинга Morgan Stanley считают что курс будет 85 рублей за 1 доллар – в самом начале года, 80 – второй квартал, 78 – третий, к концу года пройдет снижение до 76.


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