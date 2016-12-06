Кукморяне, будьте бдительны: в преддверии новогодних праздников отмечается традиционный рост продаж контрафактного алкоголя

31.12.2016 16:00 | Госалкогольинспекция сообщает

В период подготовки к новогодним праздникам сотрудниками полицейского ведомства традиционно фиксируется рост продаж контрафактного алкоголя во всех регионах Российской Федерации. Поддельное спиртное встречается не только на оптовых рынках, но и в магазинах. Употребление таких напитков может стать причиной массовых пищевых отравлений, нанести непоправимый вред здоровью потребителей.

Практически все подделки, за исключением водки, состоят из спиртоводной смеси с добавлением красителей и вкусовых ароматических добавок. Злоумышленники делают ставку на предновогодний ажиотаж и низкую цену продукта.

Чтобы обезопасить себя, необходимо проявлять бдительность и внимательность при покупке алкоголя. Особенно следует обращать внимание на цену. Оригинальные спиртные напитки не могут стоить дешевле законодательно минимальной цены (приказ Росалкогольрегулирования от 25.12.2014 № 409). Необходимо тщательно проверять обозначение емкости, название бренда алкоголя. Отличительными признаками контрафактность являются отсутствие информации о литраже на дне бутылок, диаметре дна, кустарный способ нанесения и низкое качество печати этикеток, наличие опечаток в маркировке крышек. Информация на марке и этикетке бутылки должны совпадать. Здесь имеются название алкогольной продукции, вид алкогольной продукции, емкость тары, крепость, наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение.

На нелегальность происхождения того или иного вида алкогольного напитка указывает ряд признаков поддельной акцизной марки. Настоящая печатается на самоклеящейся бумаге, которая имеет особое излучение под воздействием ультрафиолета. В нее впрессована голографическая фольга с узором и повторяющимся изображениями Герба Российской Федерации и аббревиатуры «РФ», в бумагу введена защитная нить с нерегулярным окном. В окне просматривается нанесенное на нить изображение в виде полосок розового цвета. На обратной стороне настоящих марок набита аббревиатура «РФ», элемент, отпечатанный цветопеременной краской, меняет цвет в зависимости от угла зрения.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендует обращать внимание на указанные признаки при покупке алкогольной продукции и воздерживаться от приобретения контрафактного алкоголя.