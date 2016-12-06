Как загадать желание на Новый год, чтобы оно обязательно сбылось

31.12.2016 15:00 | Копилка советов

Считается, если в Новый год загадать желание, то оно обязательно сбудется. Поэтому в новогоднюю ночь люди во всем мире просят, чтобы свершились их самые сокровенные мечты. Для этого придумываются разные ритуалы, которые не всегда действенны. Тогда возникает вопрос, как же загадать желание так, чтобы оно обязательно сбылось?

Классика жанра

Для того чтобы желание воплотилось в жизнь, необходимо написать свою мечту на бумаге, а затем сжечь ее, пепел высыпать в бокал с шампанским. Эту смесь нужно успеть выпить до того, как часы пробьют 12 раз. Конечно, это способ не из самых легких, но миллионы людей решаются и выпивают данный «коктейль». Решившиеся на подобный эксперимент уверяют, что желание на самом деле сбывается.

Метод из СССР

В фильме «Чародеи» рассказывалось о довольно простом способе, который гарантировал, что желание точно сбывается. Конечно, работает он только в определенных погодных условиях: если на улице идет снег. Оказывается, достаточно выйти на улицу и поймать снежинку, если она не растает до того, как часы пробьют 12 раз, то желание обязательно сбудется. К сожалению, насколько этот метод действенный, неизвестно.

Итальянский метод

Возможно, шампанское с пеплом – удел экстремалов, а снега в Новый год можно и не дождаться, то данный способ подойдет лучше всего, чтобы попытаться осуществить мечту. Например, итальянцы очень любят виноград и считают его символом удачи, богатства и счастья. Именно поэтому они съедают под бой курантов 12 виноградин. Лучше всего для этого подойдет виноград без косточек, но некоторые могут слегка усложнить себе задачу и использовать его косточками, но одно условие – от них нужно избавиться до тех пор, пока стрелки не сошлись на самом верху часов, иначе желание не сбудется.

Новогодняя свеча

Считается, что зажженная в новогодний вечер свеча, может принести в дом счастье. Почему бы не использовать ее в своих целях? Ровно в полночь нужно зажечь свечу и прошептать свое заветное желание, затем перенести ее на стол. Если свечка будет гореть всю ночь и не погаснет, то мечта обязательно сбудется.

Напиши желание

Специалисты не однократно заявляли, что свою мечту нужно правильно озвучить, а еще лучше, записать на бумаге. Необходимо избегать частиц «не» и загадывать желание в настоящем времени, а не в прошедшем или будущем. Например, если вы хотите не болеть в новом году, то лучше написать, что вы мечтается быть здоровым. Только после такой формулировки Вселенная сможет правильно истолковать ваши просьбы. Нельзя использовать негативные убеждения (например, кровь из носа, как хочу) или слишком критичные (например, любой ценой хочу добиться), потому что все может восприниматься буквально. Мечту нужно озвучивать с любовью, радостью и без приказной формы.

Одухотворение

Ученые рекомендуют загадывать желания во время приготовления новогодних блюд. Например, если вы мечтаете о новой квартире, то нужно попытаться вложить в яства свои чувства и оформить их в виде дома. Если вы хотите создать семью или родить ребенка, то на столе должно стоять блюдо в виде сердца. Теперь все зависит от вашего воображения, например, можно приготовить национальное блюдо той страны, в которую мы мечтаете отправиться, или в форме машины. Однако «заветное» блюдо нужно съесть без остатка, будет хорошо, если родные и близкие вам в этом помогут.

Представляйте

Когда начинают бить куранты, то все вокруг озаряется и переполняется энергией, словно перед «прыжком» в новый временной этап. В это время нужно сесть на стул, загадать желание и представить, что оно уже сбылось. В момент последнего удара подпрыгивайте со стула, чтобы войти в новую жизнь. После этого «ритуала» ваши мечты должны обязательно сбыться.

Лесной хоровод

Почему бы в канун Нового года не отправиться в лес вместе с детьми, друзьями и родственниками? Можно прихватить с собой несколько елочных украшений, бенгальские огни и шампанское. Нарядите в лесу самую красивую елку, и поводите вокруг нее хоровод. Развлекайтесь с детьми, отдыхайте душой и телом. Вселенная обязательно услышит ваши желания, потому что не сможет остаться равнодушной к веселью, дружбе и любви.

Елка с желаниями

Этот метод больше всего подойдет для тех, у кого есть дети. Тем более, это неплохой способ не только провести время со своим ребенком, а также поупражняться в изготовлении оригами. Нужно сделать из бумаги, на которой написать заранее заветные желания, разные поделки: птичек, жабок, кошек. Оригами можно украсить новогоднюю елочку или просто поставить их на видное место, чтобы поделки мотивировали идти к своей мечте.

Громко крикнуть

Когда куранты начнут вести отсчет, нужно открыть форточку или выйти на балкон и прокричать свое желание. Особая атмосфера, обстановка будет способствовать быстрому исполнению желания. Главное, не испугать соседей, которые, возможно, в это время также будут пытаться озвучить свою мечту.

Желание в шампанском

Этот метод можно будет осуществить после того, как шампанское закончится в бутылке. Для этого надо написать на бумаге свое желание, свернуть ее трубочкой и положить в пустую бутылку. Тару лучше «запечатать» воском или пластилином, а затем спрятать в тайном месте до следующего года.

Все способы, о которых мы рассказали, можно испробовать не только в Новый год, а и в Старый Новый год, а также в Рождество. Главное – набраться терпения, тогда все наши мечты обязательно сбудутся, пишет источник.