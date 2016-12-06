Новогодние приметы: как правильно привлекать удачу и богатство в Год Петуха

31.12.2016 13:00 | Копилка советов

Чтобы привлечь удачу в 2017 году, необходимо правильно накрыть новогодний и стол и выполнить несколько ритуалов, пишет источник.

Известно, что по восточному календарю следующий год – это Год Петуха. И чтобы привлечь его благосклонность, следует помнить несколько правил.

Так, привлечет богатство в дом новый веник, который обязательно следует украсить новой лентой. Но в новогоднюю ночь он должен обязательно стоять ручкой вниз. И даже если примета не сработает, новый веник в доме никогда не помешает.

Согласно другой примете, еще до того как начнется новый год, следует поторопиться раздать всем долги. Саму также лучше не давать в долг перед началом следующего года. Также существует примета, по которой под бой курантов в карман необходимо положить большую купюру и целый год ее ни на что не тратить. Эта «купюра на удачу» будет целый год привлекать прибыль. Финансовая удача будет сопутствовать и тем, кто в новогоднюю ночь под бой курантов будет держать в кулаке самую мелкую монету.

Что же касается еды, то, на новогоднем столе не должно быть блюд из курицы. Лучше приготовить рыбу, а также использовать много различных овощей и фруктов.