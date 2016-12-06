Чем уходящий год стал примечателен в сфере пенсионного обеспечения?

31.12.2016 19:00 | Новости Пенсионного фонда

Нынче произошли изменения как положительные, так и вызвавшие недовольство. Положительные - после подачи заявлений пенсии были назначены в течение десяти дней и выплачивались по установленному графику. Однако в результате произошедшего в декабре случая с «Татфондбанком» не смогли своевременно произвести выплату пенсий 350 пенсионерам, получающим 13 числа этого месяца: банк не выдал сумму, перечисленную на их счета. Остается надеяться, что до нового года они смогут получить свои деньги. Еще одна особенность этого года – 1 февраля впервые была произведена индексация пенсий, разделив пенсионеров на работающих и неработающих. Но это не совсем правильно, так как среди работающих пенсионеров есть не только те, кто получает зарплату 15-20 тысяч рублей, но и те, кто работает за 5-6 тысяч, да и пенсия у них не больше. Это вызвало недовольство среди многих пожилых людей. Больше индексации не было. Вместо этого в январе каждому пенсионеру будет выдана материальная помощь в размере 5 тысяч рублей. Эта сумма будет выплачиваться с 16 января.

Начальник районного Управления Пенсионного фонда Альфинур Сабитова