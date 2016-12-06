Увидев во что превратилась невеста, жених мгновенно отменил свадьбу (фото)

Невеста из Китая хотела проверить, действительно ли жених любит ее. Она выбрала худшее из «испытаний», и решила сделать сюрприз прямо во время свадебной фотосессии. Невеста приезжает на фотосессию, но ее лицо выглядит как лицо пожилой дамы. 26-летняя Кинг Као из Шэньчжэнь, Китай, стала выглядеть как 50-летняя женщина, она сделала седые пряди в волосах и соответствующий макияж, показывая морщинистое, старое лицо.

Это было якобы частью теста, чтобы посмотреть, будет ли человек, за которого она собирается замуж по-прежнему любить ее, даже если она выглядит как 50-летняя. Это была попытка проверить его чувства, но, к сожалению, эта шутка оказалась ему не по душе. К сожалению, Го Чин, жених, не нашел в этом ничего смешного. Все пошло коту под хвост, когда пара начала ссориться и кричать друг на друга находясь на середине одной из улиц в Шэньчжэне.

Любопытные прохожие собрались вокруг них и начали снимать видео и фотографировать, в то время как двое ругались из-за за внешнего вида.

Он попросил ее смыть макияж. Но она настаивала на том, что не будет этого делать. Свидетели утверждали, что жених попросил девушку, чтобы та смыла макияж, на что девушка никак не хотела соглашаться. Она говорила, что если он будет любить ее после 50 лет, внешность не должна стать проблемой для него, если они будут вместе и много лет спустя, когда уже состарятся. Будущие супруги начали спорить и кричать посреди улицы. Когда жених понял, что спорить бессмысленно, и что она добьется своего, парень разочаровался в своем выборе, швырнул на землю очки, запрыгнул в такси и уехал, оставив Као плакать прямо на улице. Понимая, что дальнейшие отношения не имеют смысла, жених ушел, и отменил свадьбу. Прохожие сказали, что шокированы после увиденного, «старая невеста», роняя слезы, ждала жениха в течение нескольких минут.