Воспоминания из детства

31.12.2016 10:00 | Из ваших писем

В 30-е годы прошлого века в Кукморе было единственное семилетнее образовательное учреждение. Когда-то бывшее здание мечети, служившее школой, было разобрано в 1966 году. В трех классных комнатах двухэтажной школы обучались более 60 детей.

Мы в этой школе получали начальное образование в 1954-1958 годы. Событие, о котором хотелось бы поведать, произошло именно в то время.

Если нужно было из деревни Таишево пойти в Камышлинский лес через поле, то, не доходя до леса, нужно было подняться по большой низменности. Именно здесь многие блуждали, в результате странных явлений люди называли это местом злых духов.

Перед Новым годом мы – 4 мальчика и 3 девочки, чтобы не упрашивать взрослых, одни пошли в Камышлинский лес за елкой для школы. Подготовились заранее: надели лыжи, взяли топор и отправились в лес после обеда. Якобы утром можно было наткнуться на лесника. Был не очень холодный красивый зимний день, шел снег. Где-то за час, пройдя то нехорошее место, мы добрались до леса. На окраине елок не было видно, а заходить вглубь не хотелось, могли встретить лесника, а ведь от него еще и убежать надо.

Не найдя елку, мы решили взять сосну, срубили ее и отправились домой. Когда дошли до странного места, уже темнело, виднелись только огни Кукмора. В этот момент всю поляну окутал белый как молоко туман. Он был настолько густым, что мы не видели друг друга, передвигались держась за лыжные палки. Шли мы долго, и если бы мы пошли правильным путем, то должны были виднеться огни Таишево. Вдруг мы напали на след лыж. Оказалось, мы заблудились, и наткнулись на свои же следы. Знали, что и остановиться нельзя, могли заснуть. Некоторые начали плакать. Но оставлять елку и не думали, тащили по очереди. Останавливаясь, то ли дело прислушивались, не слышен ли лай собак.

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