Новогоднее поздравление главы Кукморского района Сергея Димитриева

31.12.2016 08:00 | Тема дня

Уважаемые жители и гости района!

Поздравляю всех с наступающим Новым 2017 годом. Желаю здоровья, счастья вам и вашим близким, прекрасного новогоднего настроения.

На пороге Нового года принято подводить итоги уходящему году и намечать планы на будущее. Так чем был знаменателен для нас 2016 год, какие радостные события он принес, все ли намеченное удалось воплотить в жизнь? И этот год прошел для нас в созидательном труде, в целом по району удалось многого достичь, он преобразился в лучшую сторону. Это было достигнуто благодаря масштабным ремонтно-реконструкционным работам, успешной реализации государственных программ. В их рамках были построены новые дома, социальные объекты, отремонтированы дороги. В сравнении с прошлым годом увеличился валовой объем продукции. Огромный вклад в бюджет района вносят известные по всей стране передовые коллективные хозяйства, крупные промышленные предприятия. В сравнении с прошлым годом выросли объемы производства валовой продукции. Передовые сельскохозяйственные и крупные промышленные предприятия продолжают славить наш район, индивидуальные предприниматели вносят достойный вклад в формирование районного бюджета. Наши общие усилия направлены на дальнейшее преображение родного района, его процветание и благополучие. На кукморской земле представители разных народов и вероисповеданий всегда жили в мире и согласии. Для нашего времени, когда то и дело вспыхивают конфликты на межнациональной и религиозной почве, это особенно важно.

Впереди нас ждут светлые праздники – празднование Нового 2017 года, Рождество, рождественские каникулы. Пусть они принесут в каждый дом мир, благополучие и процветание, и в новом году всем сопутствует успех в делах!

С наступающим Новым годом, дорогие друзья!