Выплаты страховых возмещений клиентам «ИнтехБанка» начнутся 12 января

АСВ выбрало три банка-агента: ПАО «Сбербанк», ВТБ 24, ПАО «Ак Барс» банк.
(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Выплата страховых возмещений вкладчикам «ИнтехБанка» начнется 12 января 2017 года, сообщает департамент общественных связей Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Деньги можно будет забрать в отделениях трех банков-агентов: ПАО «Сбербанк», ВТБ 24, ПАО «Ак Барс» банк.
«3 банка-агента выбраны для проведения выплат в сжатые сроки и создания максимально комфортных условий для получения возмещения вкладчиками. Информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема банками-агентами заявлений от вкладчиков о получении возмещения будет размещена на сайте АСВ (www.asv.org.ru) 11 января 2017 года», — говорится в сообщении АСВ.