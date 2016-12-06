Эндже Гайнутдинова, Кукмор
Фотоконкурс «Смешной кадр в Новый год»! - фото №2
30.12.2016 19:30 | Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" Печать
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В Республике
Минэкономики РТ: Расчетные счета в ТФБ были у 6 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса
В качестве пострадавших себя заявили 534 предпринимателя.
18:23 30.12.2016
В качестве пострадавших себя заявили 534 предпринимателя.
18:23 30.12.2016
Выплаты страховых возмещений клиентам «ИнтехБанка» начнутся 12 января
АСВ выбрало три банка-агента: ПАО «Сбербанк», ВТБ 24, ПАО «Ак Барс» банк.
17:32 30.12.2016
АСВ выбрало три банка-агента: ПАО «Сбербанк», ВТБ 24, ПАО «Ак Барс» банк.
17:32 30.12.2016
В Москве осудили торговцев наркотиками из Татарстана
Установлена причастность группы к совершению 35 преступлений.
15:40 30.12.2016
Установлена причастность группы к совершению 35 преступлений.
15:40 30.12.2016
Талисманом чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 станет трудолюбивый парень Skillsi
Автор талисмана Максим Овчинников из Самары за победу в конкурсе получит 100 тысяч рублей.
15:34 30.12.2016
Автор талисмана Максим Овчинников из Самары за победу в конкурсе получит 100 тысяч рублей.
15:34 30.12.2016
На подстанции 500 кВ Киндери продолжается комплексная реконструкция
Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.
12:45 29.12.2016
Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.
12:45 29.12.2016
Автомобилисты Нижнекамска устроили новогодний флешмоб
98 машин выстроились в форме надписи «С 2017 годом» и организовали иллюминацию.
15:20 30.12.2016
98 машин выстроились в форме надписи «С 2017 годом» и организовали иллюминацию.
15:20 30.12.2016
Здание пересыльной тюрьмы на Батурина в Казани отреставрируют для размещения госучреждений
После восстановления исторического облика в постройку из Кремля будет переведена часть административных ведомств.
14:54 30.12.2016
После восстановления исторического облика в постройку из Кремля будет переведена часть административных ведомств.
14:54 30.12.2016
АСВ: страховые выплаты получили 86,2 тысячи вкладчиков ТФБ
Застрахованные вклады вернули 62 процента вкладчиков, через банки-агенты выплачено 33,5 млрд рублей.
13:45 30.12.2016
Застрахованные вклады вернули 62 процента вкладчиков, через банки-агенты выплачено 33,5 млрд рублей.
13:45 30.12.2016
Арабским бизнесменам презентовали экономический потенциал Татарстана
Рабочее совещание с инвесторами и представителями деловых кругов ОАЭ провел Президент РТ Рустам Минниханов.
12:40 30.12.2016
Рабочее совещание с инвесторами и представителями деловых кругов ОАЭ провел Президент РТ Рустам Минниханов.
12:40 30.12.2016
Завершено расследование по факту пожара в ТК «Адмирал»
В результате пожара погибли 19 человек.
12:27 30.12.2016
В результате пожара погибли 19 человек.
12:27 30.12.2016
Михаил Бабич поздравил жителей ПФО с наступающим Новым годом
Полпред Президента России в округе пожелал, чтобы 2017 год стал временем значимых свершений и больших успехов.
12:05 30.12.2016
Полпред Президента России в округе пожелал, чтобы 2017 год стал временем значимых свершений и больших успехов.
12:05 30.12.2016
Глава Минсельхозпрода РТ поздравил тружеников села с Новым годом
Марат Ахметов поблагодарил аграриев за самоотверженный труд.
11:02 30.12.2016
Марат Ахметов поблагодарил аграриев за самоотверженный труд.
11:02 30.12.2016
Командир корабля «Союз» поздравил татарстанцев с Новым годом из космоса
Олег Новицкий записал видеообращение к жителям республики с борта станции, которая находится на околоземной орбите.
10:50 30.12.2016
Олег Новицкий записал видеообращение к жителям республики с борта станции, которая находится на околоземной орбите.
10:50 30.12.2016
Лучший инспектор надзорной деятельности Татарстана работает в Зеленодольске
Диплом победителя зеленодольскому сотруднику вручили в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя России.
10:00 30.12.2016
Диплом победителя зеленодольскому сотруднику вручили в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя России.
10:00 30.12.2016
Выставка «Новое пространство» открывается в Казани
Экспозиция работ молодых художников Москвы и Санкт-Петербурга будет открыта до 12 февраля.
09:11 30.12.2016
Экспозиция работ молодых художников Москвы и Санкт-Петербурга будет открыта до 12 февраля.
09:11 30.12.2016
Рустем Ганеев: «Необходимо учитывать и мнения субъектов Российской Федерации»
По мнению эксперта, при принятии бюджетных решений федеральным центром должен учитываться региональный фактор.
08:38 30.12.2016
По мнению эксперта, при принятии бюджетных решений федеральным центром должен учитываться региональный фактор.
08:38 30.12.2016
РИТЭК поздравляет жителей Татарстана с Новым годом
В компании отмечают, что Год экологии в РФ накладывает на нефтяников особую ответственность за сохранение окружающей среды.
08:00 30.12.2016
В компании отмечают, что Год экологии в РФ накладывает на нефтяников особую ответственность за сохранение окружающей среды.
08:00 30.12.2016
Сергей Никифоров: «Регионам нужны долгосрочные понятные правила игры»
Эксперт отмечает важность сбалансированности бюджетной политики государства.
07:44 30.12.2016
Эксперт отмечает важность сбалансированности бюджетной политики государства.
07:44 30.12.2016
«Динамо-Казань» во втором матче уступило московскому «Динамо» в чемпионате России по бенди
Столичная команда переиграла казанских хоккеистов со счетом 4:2.
21:41 29.12.2016
Столичная команда переиграла казанских хоккеистов со счетом 4:2.
21:41 29.12.2016
«Ак Барс» дома победил «Северсталь»
Казанская команда одержала трудную победу над аутсайдером.
21:16 29.12.2016
Казанская команда одержала трудную победу над аутсайдером.
21:16 29.12.2016
Рустам Минниханов осмотрел Global Village в Дубае
Глава Татарстана ознакомился с опытом ОАЭ в части реализации развлекательных проектов туристической инфраструктуры.
20:35 29.12.2016
Глава Татарстана ознакомился с опытом ОАЭ в части реализации развлекательных проектов туристической инфраструктуры.
20:35 29.12.2016
В Доме Аксенова обновляют концепцию к юбилею писателя
В год 85-летия Василия Аксенова пройдет череда юбилеев поэтов-шестидесятников.
20:11 29.12.2016
В год 85-летия Василия Аксенова пройдет череда юбилеев поэтов-шестидесятников.
20:11 29.12.2016
В поселке Дербышки открылась мемориальная доска Героя Труда Павла Халезова
30 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Павла Халезова.
19:27 29.12.2016
30 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Павла Халезова.
19:27 29.12.2016
В Казани снимут фильм о Заки Шакирове
Сегодня подполковнику медицинской службы и мастеру спорта по велотуризму исполнилось бы 90 лет
19:12 29.12.2016
Сегодня подполковнику медицинской службы и мастеру спорта по велотуризму исполнилось бы 90 лет
19:12 29.12.2016
Житель Казани оформил кредит на машину, предоставив ложные данные
Получив нужную сумму, мужчина не стал выплачивать долг банку.
18:35 29.12.2016
Получив нужную сумму, мужчина не стал выплачивать долг банку.
18:35 29.12.2016
Минстрой РТ о кризисе ТФБ: Отключений ТСЖ ресурсоснабжающими организациями мы не допустим
Средства УК и ТСЖ, замороженные на счетах ТФБ и ИнтехБанка, не должны стать причиной отключений.
17:48 29.12.2016
Средства УК и ТСЖ, замороженные на счетах ТФБ и ИнтехБанка, не должны стать причиной отключений.
17:48 29.12.2016
Неизвестный обокрал детсад в Нижнекамске во время утренника
Внешность подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении детсада.
17:46 29.12.2016
Внешность подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении детсада.
17:46 29.12.2016
В Новошешминском районе открылись школа искусств и дворец бракосочетаний
В торжественном открытии социальных объектов принял участие Фарид Мухаметшин.
17:30 29.12.2016
В торжественном открытии социальных объектов принял участие Фарид Мухаметшин.
17:30 29.12.2016
Замминистра внутренних дел РТ: «Нельзя допустить трагедий, подобных Германии и Франции»
Премьер-министр РТ распорядился сегодня же оборудовать все новогодние площадки средствами принудительной остановки автомобилей.
15:59 29.12.2016
Премьер-министр РТ распорядился сегодня же оборудовать все новогодние площадки средствами принудительной остановки автомобилей.
15:59 29.12.2016
Ильдар Халиков: «Ни один автобус не повезет детей без согласования»
Транспорт, перевозящий детей без контроля диспетчерского центра Минтранса РТ, ГИБДД будет возвращать к месту дислокации.
15:43 29.12.2016
Транспорт, перевозящий детей без контроля диспетчерского центра Минтранса РТ, ГИБДД будет возвращать к месту дислокации.
15:43 29.12.2016
Марат Галеев: «Субъекты Российской Федерации должны принимать участие в принятии решений»
Централизация ресурсов без стимулов для развития только усугубляет ситуацию с неравенством регионов, рассказал депутат в интервью «Татар-инфом»
15:23 29.12.2016
Централизация ресурсов без стимулов для развития только усугубляет ситуацию с неравенством регионов, рассказал депутат в интервью «Татар-инфом»
15:23 29.12.2016