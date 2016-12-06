О дате начала выплат возмещения вкладчикам ПАО «ИнтехБанк» и выборе банков-агентов

30.12.2016 17:30 | новости

Департамент общественных связей Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщает о том, что 12 января 2017 года АСВ начнёт выплату возмещения вкладчикам ПАО «ИнтехБанк» через банки-агенты.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» по итогам конкурсного отбора приняла решение о привлечении 3 банков-агентов: ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), ПАО «АК БАРС» БАНК.

3 банка-агента выбраны для проведения выплат в сжатые сроки и создания максимально комфортных условий для получения возмещения вкладчиками.

Информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема банками-агентами заявлений от вкладчиков о получении возмещения будет размещена на сайте АСВ (www.asv.org.ru) 11 января 2017 года.

Для получения возмещения вкладчику необходимо представить в банк-агент только паспорт, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно будет получить и заполнить в подразделениях банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения по вкладам.

Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на сайте АСВ в разделе «Страхование вкладов».