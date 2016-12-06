Командир корабля «Союз» поздравил татарстанцев с Новым годом из космоса (видео)

30.12.2016 16:15 | новости

Олег Новицкий записал видеообращение к жителям республики с борта станции, которая находится на околоземной орбите.

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). Командир космического корабля «Союз» Олег Новицкий записал видеообращение к жителям Татарстана и поздравил их с Новым годом с борта международной космической станции, которая находится на околоземной орбите.

«Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом с борта международной космической станции. Особенно хочу поздравить своих хороших друзей из Республики Татарстан. Очень понравилась ваша душевная обстановка, хорошие, доброжелательные люди. От всей души желаю вам процветания, мира, дружбы между собой и с другими народами. Пускай сбудутся все ваши заветные мечты!» – сказал космонавт.