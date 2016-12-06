«Мясо по-дуслыковски» от повара кафе «Дуслык» Гульфии Михайловой

30.12.2016 19:00 | Копилка советов

Берем филе говядины, нарезаем стейки толщиной не более 1 сантиметра, отбиваем с двух сторон, предварительно обернув целлофановым пакетом, солим, перчим по вкусу, обжариваем с двух сторон до образования корочки. Далее помещаем в кастрюлю, добавляем лимон, воду и варим 30-40 минут. Затем укладываем готовые антрекоты на противень, сверху добавляем обжаренные шампиньоны с луком, отварную стручковую фасоль, морковь по-корейски. Все это сверху поливаем майонезом и посыпаем натертый на крупной терке сыр. Далее в сковородку наливаем немного воды, чтобы мясо не подгорало и ставим в духовку на 30 минут при температуре 180-200 градусов. «Мясо по-дуслыковски" готово, подавать с овощным гарниром, украшенным зеленью.