Гарнир к такой рыбе можно приготовить любой.
Для приготовления нам понадобится:
филе горбуши (можно использовать любую другую рыбу) – 1,5 килограмма;
две средних моркови, два репчатых лука, два-три помидора, 150 грамма твердого сыра, соль, специи по вкусу, свежая зелень для украшения и растительное масло для жарки.
Лук и морковь почистить. На растительном масле обжарить до золотистого цвета мелко нарезанный лук и натертую на терке морковь.
Филе горбуши нарезать на порционные кусочки, посолить и поперчить. На противень равномерно выложить лук и морковь, затем разложить кусочки горбуши. Разложить помидоры, порезанные кусочками. Посыпать сыром, натертым на крупной терке.
Запекать горбушу в заранее разогретой духовке минут 20 при температуре 180 градусов. Приготовленную рыбу посыпать зеленью и можно подавать к столу. Приятного аппетита!
Рецепт очень вкусной горбуши, запеченной в духовке с овощами, от повара кафе «7 километр» Рифата МИНГАЗОВА
30.12.2016 18:00 | Копилка советов Печать
Гарнир к такой рыбе можно приготовить любой.
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