Рецепт очень вкусной горбуши, запеченной в духовке с овощами, от повара кафе «7 километр» Рифата МИНГАЗОВА

30.12.2016 18:00 | Копилка советов

Гарнир к такой рыбе можно приготовить любой.

Для приготовления нам понадобится:

филе горбуши (можно использовать любую другую рыбу) – 1,5 килограмма;

две средних моркови, два репчатых лука, два-три помидора, 150 грамма твердого сыра, соль, специи по вкусу, свежая зелень для украшения и растительное масло для жарки.

Лук и морковь почистить. На растительном масле обжарить до золотистого цвета мелко нарезанный лук и натертую на терке морковь.

Филе горбуши нарезать на порционные кусочки, посолить и поперчить. На противень равномерно выложить лук и морковь, затем разложить кусочки горбуши. Разложить помидоры, порезанные кусочками. Посыпать сыром, натертым на крупной терке.

Запекать горбушу в заранее разогретой духовке минут 20 при температуре 180 градусов. Приготовленную рыбу посыпать зеленью и можно подавать к столу. Приятного аппетита!