АСВ: страховые выплаты получили 86,2 тысячи вкладчиков ТФБ

30.12.2016 15:15 | новости

Застрахованные вклады вернули 62 процента вкладчиков, через банки-агенты выплачено 33,5 млрд рублей.

(Казань, 30 декабря, «Татар-информ»). За первые четыре дня выплат 86,2 тысячи вкладчиков Татфондбанка получили в общей сложности 33,5 млрд рублей, или 62 процента страховой ответственности государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», сообщает пресс-служба АСВ.

Напомним, 23 декабря АСВ распределило вкладчиков по банкам-агентам для получения страховых возмещений согласно алфавиту. Выплаты вкладчикам Татфондбанка начались с 26 декабря в Сбербанке, банке «ВТБ 24», Россельхозбанке, Банке «ФК Открытие» и «Ак Барс» банке.

Для помощи предпринимателям, чьи деньги были «заморожены» на счетах Татфондбанка, по поручению Рустама Минниханова приняты меры поддержки. «Указанные меры будут направлены, прежде всего, на стабилизацию работы малых и средних предприятий и продолжение ими хозяйственной деятельности», — отмечалось в сообщении пресс-службы главы республики.