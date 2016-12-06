Полицейский Дед Мороз раздал подарки жителям села Лубяны (фото)

Участковый уполномоченный полиции ОМВД РФ по Кукморскому району капитан полиции Руслан Серазетдинов совместно с муниципальной служащей по профилактике семейного неблагополучия среди несовершеннолетних Гульназ Айсиной и служащими отделения социальной защиты населения района посетили семьи в Лубянах, состоящие на профилактических учетах в отделе внутренних дел, и вручили подарки от Полицейского Деда Мороза. В ходе посещения детям рассказали о правилах безопасного поведения во время зимних каникул, а родителям напомнили об ответственности за противоправные действия.