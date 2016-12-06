Как работают почтовые отделения Кукмора в новогодние праздники?

30.12.2016 16:00 | новости

31 декабря и 6 января отделения закроются на час раньше. 1, 2 и 7 января «Почта России» не будет работать.

«Почта России» опубликовала график работы в новогодние праздники. 31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на час.



1, 2 и 7 января в отделениях почты выходной. В эти дни не осуществляются обмен, прием и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.



3, 4, 5, 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме.