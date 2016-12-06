В Кукморе в ДТП пострадало 11 детей

30.12.2016 15:30 | ГИБДД сообщает

В республике стартовало профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», направленное на сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, которое продлится до 8 января. На сегодняшний день на территории района произошло 9 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, 11 детей пострадало.

В период проведения мероприятия наряды ДПС будут ориентированы на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой в автомобилях юных пассажиров, а также фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам. Не останутся без внимания сотрудников ГИБДД и малолетние пешеходы, игнорирующие требования ПДД. Факты нарушения ими правил перехода дороги полицейские буду пресекать совместно с отрядами юных инспекторов движения. Информация о нарушениях будет передаваться по месту учебы пешеходов для дальнейшей профилактической работы с ними.

Автоинспекторы также проведут обследование участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, центров детского досуга, игровых площадок, елочных городков. В общеобразовательных организациях пройдут профилактические беседы сотрудников ГИБДД с учащимися и их родителями, в ходе которых особое внимание будет уделяться использованию пешеходами световозвращающих элементов.

Раниль ГИНИЯТУЛЛИН, инспектор по пропаганде районного ОГИБДД