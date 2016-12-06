Для приготовления салата нам понадобятся 200 граммов куриной грудки, 150 граммов шампиньонов, один репчатый лук, одна морковь, два вареных яйца, 100 граммов твердого сыра, 150 граммов миндальных орешков. Салат выкладывается слоями, каждый смазывая майонезом.
Мясо курицы порезать на кусочки, обжарить на растительном масле. Выложить готовое мясо на блюдо, придавая форму шишки. Обжарить нарезанные грибы и лук, вареную морковь, желток, сыр и белок натереть на мелкой терке и выложить слоями. Смазываем последний слой майонезом, сверху украшаем наши сосновые шишки миндалем, слегка втыкая их в салат, и розмарином. Пусть новогодний стол будет полон угощений!
Салат «Сосновая шишка» от повара ресторана «Татарстан» Дании Сафаровой
30.12.2016 15:00 | Копилка советов Печать
Для приготовления салата нам понадобятся 200 граммов куриной грудки, 150 граммов шампиньонов, один репчатый лук, одна морковь, два вареных яйца, 100 граммов твердого сыра, 150 граммов миндальных орешков. Салат выкладывается слоями, каждый смазывая майонезом.
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
Застрахованные вклады вернули 62 процента человек, через банки-агенты выплачено 33,5 млрд рублей.
13:45 30.12.2016
Рабочее совещание с инвесторами и представителями деловых кругов ОАЭ провел Президент РТ Рустам Минниханов.
12:40 30.12.2016
В результате пожара погибли 19 человек.
12:27 30.12.2016
Полпред Президента России в округе пожелал, чтобы 2017 год стал временем значимых свершений и больших успехов.
12:05 30.12.2016
Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.
12:45 29.12.2016
Марат Ахметов поблагодарил аграриев за самоотверженный труд.
11:02 30.12.2016
Олег Новицкий записал видеообращение к жителям республики с борта станции, которая находится на околоземной орбите.
10:50 30.12.2016
Диплом победителя зеленодольскому сотруднику вручили в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя России.
10:00 30.12.2016
Экспозиция работ молодых художников Москвы и Санкт-Петербурга будет открыта до 12 февраля.
09:11 30.12.2016
По мнению эксперта, при принятии бюджетных решений федеральным центром должен учитываться региональный фактор.
08:38 30.12.2016
В компании отмечают, что Год экологии в РФ накладывает на нефтяников особую ответственность за сохранение окружающей среды.
08:00 30.12.2016
Эксперт отмечает важность сбалансированности бюджетной политики государства.
07:44 30.12.2016
Столичная команда переиграла казанских хоккеистов со счетом 4:2.
21:41 29.12.2016
Казанская команда одержала трудную победу над аутсайдером.
21:16 29.12.2016
Глава Татарстана ознакомился с опытом ОАЭ в части реализации развлекательных проектов туристической инфраструктуры.
20:35 29.12.2016
В год 85-летия Василия Аксенова пройдет череда юбилеев поэтов-шестидесятников.
20:11 29.12.2016
30 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Павла Халезова.
19:27 29.12.2016
Сегодня подполковнику медицинской службы и мастеру спорта по велотуризму исполнилось бы 90 лет
19:12 29.12.2016
Получив нужную сумму, мужчина не стал выплачивать долг банку.
18:35 29.12.2016
Средства УК и ТСЖ, замороженные на счетах ТФБ и ИнтехБанка, не должны стать причиной отключений.
17:48 29.12.2016
Внешность подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении детсада.
17:46 29.12.2016
В торжественном открытии социальных объектов принял участие Фарид Мухаметшин.
17:30 29.12.2016
Премьер-министр РТ распорядился сегодня же оборудовать все новогодние площадки средствами принудительной остановки автомобилей.
15:59 29.12.2016
Транспорт, перевозящий детей без контроля диспетчерского центра Минтранса РТ, ГИБДД будет возвращать к месту дислокации.
15:43 29.12.2016
Централизация ресурсов без стимулов для развития только усугубляет ситуацию с неравенством регионов, рассказал депутат в интервью «Татар-инфом»
15:23 29.12.2016
На одну тысячу человек населения за этот год в Набережных Челнах зарегистрировано более 12 тысяч операций.
14:53 29.12.2016
В настоящее время в городе будущего проживают около 2 тысяч человек.
13:49 29.12.2016
Возгорание потушили местные жители.
13:25 29.12.2016
Советский суд не усмотрел достаточных оснований для домашнего ареста двух женщин, подозреваемых в причастности к ЧП.
13:19 29.12.2016
Общие потери республиканского бюджета оцениваются в сумму до 8 млрд рублей.
12:59 29.12.2016
Организатору притона грозит до четырех лет колонии.
12:59 29.12.2016