Салат «Сосновая шишка» от повара ресторана «Татарстан» Дании Сафаровой

В Республике

АСВ: страховые выплаты получили 86,2 тысячи вкладчиков ТФБ

Застрахованные вклады вернули 62 процента человек, через банки-агенты выплачено 33,5 млрд рублей.

13:45 30.12.2016 Застрахованные вклады вернули 62 процента человек, через банки-агенты выплачено 33,5 млрд рублей.

Арабским бизнесменам презентовали экономический потенциал Татарстана

Рабочее совещание с инвесторами и представителями деловых кругов ОАЭ провел Президент РТ Рустам Минниханов.

12:40 30.12.2016 Рабочее совещание с инвесторами и представителями деловых кругов ОАЭ провел Президент РТ Рустам Минниханов.

Завершено расследование по факту пожара в ТК «Адмирал»

В результате пожара погибли 19 человек.

12:27 30.12.2016 В результате пожара погибли 19 человек.

Михаил Бабич поздравил жителей ПФО с наступающим Новым годом

Полпред Президента России в округе пожелал, чтобы 2017 год стал временем значимых свершений и больших успехов.

12:05 30.12.2016 Полпред Президента России в округе пожелал, чтобы 2017 год стал временем значимых свершений и больших успехов.

На подстанции 500 кВ Киндери продолжается комплексная реконструкция

Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.

12:45 29.12.2016 Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.

Глава Минсельхозпрода РТ поздравил тружеников села с Новым годом

Марат Ахметов поблагодарил аграриев за самоотверженный труд.

11:02 30.12.2016 Марат Ахметов поблагодарил аграриев за самоотверженный труд.

Командир корабля «Союз» поздравил татарстанцев с Новым годом из космоса

Олег Новицкий записал видеообращение к жителям республики с борта станции, которая находится на околоземной орбите.

10:50 30.12.2016 Олег Новицкий записал видеообращение к жителям республики с борта станции, которая находится на околоземной орбите.

Лучший инспектор надзорной деятельности Татарстана работает в Зеленодольске

Диплом победителя зеленодольскому сотруднику вручили в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя России.

10:00 30.12.2016 Диплом победителя зеленодольскому сотруднику вручили в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя России.

Выставка «Новое пространство» открывается в Казани

Экспозиция работ молодых художников Москвы и Санкт-Петербурга будет открыта до 12 февраля.

09:11 30.12.2016 Экспозиция работ молодых художников Москвы и Санкт-Петербурга будет открыта до 12 февраля.

Рустем Ганеев: «Необходимо учитывать и мнения субъектов Российской Федерации»

По мнению эксперта, при принятии бюджетных решений федеральным центром должен учитываться региональный фактор.

08:38 30.12.2016 По мнению эксперта, при принятии бюджетных решений федеральным центром должен учитываться региональный фактор.

РИТЭК поздравляет жителей Татарстана с Новым годом

В компании отмечают, что Год экологии в РФ накладывает на нефтяников особую ответственность за сохранение окружающей среды.

08:00 30.12.2016 В компании отмечают, что Год экологии в РФ накладывает на нефтяников особую ответственность за сохранение окружающей среды.

Сергей Никифоров: «Регионам нужны долгосрочные понятные правила игры»

Эксперт отмечает важность сбалансированности бюджетной политики государства.

07:44 30.12.2016 Эксперт отмечает важность сбалансированности бюджетной политики государства.

«Динамо-Казань» во втором матче уступило московскому «Динамо» в чемпионате России по бенди

Столичная команда переиграла казанских хоккеистов со счетом 4:2.

21:41 29.12.2016 Столичная команда переиграла казанских хоккеистов со счетом 4:2.

«Ак Барс» дома победил «Северсталь»

Казанская команда одержала трудную победу над аутсайдером.

21:16 29.12.2016 Казанская команда одержала трудную победу над аутсайдером.

Рустам Минниханов осмотрел Global Village в Дубае

Глава Татарстана ознакомился с опытом ОАЭ в части реализации развлекательных проектов туристической инфраструктуры.

20:35 29.12.2016 Глава Татарстана ознакомился с опытом ОАЭ в части реализации развлекательных проектов туристической инфраструктуры.

В Доме Аксенова обновляют концепцию к юбилею писателя

В год 85-летия Василия Аксенова пройдет череда юбилеев поэтов-шестидесятников.

20:11 29.12.2016 В год 85-летия Василия Аксенова пройдет череда юбилеев поэтов-шестидесятников.

В поселке Дербышки открылась мемориальная доска Героя Труда Павла Халезова

30 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Павла Халезова.

19:27 29.12.2016 30 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Павла Халезова.

В Казани снимут фильм о Заки Шакирове

Сегодня подполковнику медицинской службы и мастеру спорта по велотуризму исполнилось бы 90 лет

19:12 29.12.2016 Сегодня подполковнику медицинской службы и мастеру спорта по велотуризму исполнилось бы 90 лет

Житель Казани оформил кредит на машину, предоставив ложные данные

Получив нужную сумму, мужчина не стал выплачивать долг банку.

18:35 29.12.2016 Получив нужную сумму, мужчина не стал выплачивать долг банку.

Минстрой РТ о кризисе ТФБ: Отключений ТСЖ ресурсоснабжающими организациями мы не допустим

Средства УК и ТСЖ, замороженные на счетах ТФБ и ИнтехБанка, не должны стать причиной отключений.

17:48 29.12.2016 Средства УК и ТСЖ, замороженные на счетах ТФБ и ИнтехБанка, не должны стать причиной отключений.

Неизвестный обокрал детсад в Нижнекамске во время утренника

Внешность подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении детсада.

17:46 29.12.2016 Внешность подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении детсада.

В Новошешминском районе открылись школа искусств и дворец бракосочетаний

В торжественном открытии социальных объектов принял участие Фарид Мухаметшин.

17:30 29.12.2016 В торжественном открытии социальных объектов принял участие Фарид Мухаметшин.

Замминистра внутренних дел РТ: «Нельзя допустить трагедий, подобных Германии и Франции»

Премьер-министр РТ распорядился сегодня же оборудовать все новогодние площадки средствами принудительной остановки автомобилей.

15:59 29.12.2016 Премьер-министр РТ распорядился сегодня же оборудовать все новогодние площадки средствами принудительной остановки автомобилей.

Ильдар Халиков: «Ни один автобус не повезет детей без согласования»

Транспорт, перевозящий детей без контроля диспетчерского центра Минтранса РТ, ГИБДД будет возвращать к месту дислокации.

15:43 29.12.2016 Транспорт, перевозящий детей без контроля диспетчерского центра Минтранса РТ, ГИБДД будет возвращать к месту дислокации.

Марат Галеев: «Субъекты Российской Федерации должны принимать участие в принятии решений»

Централизация ресурсов без стимулов для развития только усугубляет ситуацию с неравенством регионов, рассказал депутат в интервью «Татар-инфом»

15:23 29.12.2016 Централизация ресурсов без стимулов для развития только усугубляет ситуацию с неравенством регионов, рассказал депутат в интервью «Татар-инфом»

Автоград возглавил рейтинг пользователей сайта госуслуг Татарстана

На одну тысячу человек населения за этот год в Набережных Челнах зарегистрировано более 12 тысяч операций.

14:53 29.12.2016 На одну тысячу человек населения за этот год в Набережных Челнах зарегистрировано более 12 тысяч операций.

Главной неудачей года Роман Шайхутдинов назвал малочисленность населения Иннополиса

В настоящее время в городе будущего проживают около 2 тысяч человек.

13:49 29.12.2016 В настоящее время в городе будущего проживают около 2 тысяч человек.

Появились фото с пожара в Нурлатском районе, где погибли две женщины

Возгорание потушили местные жители.

13:25 29.12.2016 Возгорание потушили местные жители.

Подозреваемых в причастности к взрыву на пороховом заводе в Казани суд оставил на свободе

Советский суд не усмотрел достаточных оснований для домашнего ареста двух женщин, подозреваемых в причастности к ЧП.

13:19 29.12.2016 Советский суд не усмотрел достаточных оснований для домашнего ареста двух женщин, подозреваемых в причастности к ЧП.

Айрат Фаррахов: Бюджет РТ потеряет более 4 млрд из-за изъятия 1 процента и изменений в акцизах

Общие потери республиканского бюджета оцениваются в сумму до 8 млрд рублей.

12:59 29.12.2016 Общие потери республиканского бюджета оцениваются в сумму до 8 млрд рублей.