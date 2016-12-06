О ходе выплат страхового возмещения вкладчикам «Татфондбанка»

15 декабря 2016 года Банком России был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» сроком на три месяца. 26 декабря 2016 года начались выплаты страхового возмещения вкладчикам банка через банки-агенты.
За первые четыре дня выплат 86,2 тыс. вкладчиков банка было выплачено 33,5 млрд рублей, что соответствует 62% страховой ответственности государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Получить необходимую информацию о порядке выплаты страхового возмещения вкладчики могут по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05) и на сайте Агентства в разделе «Страхование вкладов / Страховые случаи / «Татфондбанк» (ПАО)».