За многолетний и плодотворный труд и личный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства в Кукморском муниципальном районе Почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан награждается директор организации «Чистый город» Шарипов Фирдаиль Халитович.
Директор организации «Чистый город» Кукморского района награжден Почетной грамотой
30.12.2016 13:00 | новости Печать
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
В Республике
Завершено расследование по факту пожара в ТК «Адмирал»
В результате пожара погибли 19 человек.
12:27 30.12.2016
В результате пожара погибли 19 человек.
12:27 30.12.2016
Михаил Бабич поздравил жителей ПФО с наступающим Новым годом
Полпред Президента России в округе пожелал, чтобы 2017 год стал временем значимых свершений и больших успехов.
12:05 30.12.2016
Полпред Президента России в округе пожелал, чтобы 2017 год стал временем значимых свершений и больших успехов.
12:05 30.12.2016
Глава Минсельхозпрода РТ поздравил тружеников села с Новым годом
Марат Ахметов поблагодарил аграриев за самоотверженный труд.
11:02 30.12.2016
Марат Ахметов поблагодарил аграриев за самоотверженный труд.
11:02 30.12.2016
Командир корабля «Союз» поздравил татарстанцев с Новым годом из космоса
Олег Новицкий записал видеообращение к жителям республики с борта станции, которая находится на околоземной орбите.
10:50 30.12.2016
Олег Новицкий записал видеообращение к жителям республики с борта станции, которая находится на околоземной орбите.
10:50 30.12.2016
На подстанции 500 кВ Киндери продолжается комплексная реконструкция
Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.
12:45 29.12.2016
Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.
12:45 29.12.2016
Лучший инспектор надзорной деятельности Татарстана работает в Зеленодольске
Диплом победителя зеленодольскому сотруднику вручили в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя России.
10:00 30.12.2016
Диплом победителя зеленодольскому сотруднику вручили в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя России.
10:00 30.12.2016
Выставка «Новое пространство» открывается в Казани
Экспозиция работ молодых художников Москвы и Санкт-Петербурга будет открыта до 12 февраля.
09:11 30.12.2016
Экспозиция работ молодых художников Москвы и Санкт-Петербурга будет открыта до 12 февраля.
09:11 30.12.2016
Рустем Ганеев: «Необходимо учитывать и мнения субъектов Российской Федерации»
По мнению эксперта, при принятии бюджетных решений федеральным центром должен учитываться региональный фактор.
08:38 30.12.2016
По мнению эксперта, при принятии бюджетных решений федеральным центром должен учитываться региональный фактор.
08:38 30.12.2016
РИТЭК поздравляет жителей Татарстана с Новым годом
В компании отмечают, что Год экологии в РФ накладывает на нефтяников особую ответственность за сохранение окружающей среды.
08:00 30.12.2016
В компании отмечают, что Год экологии в РФ накладывает на нефтяников особую ответственность за сохранение окружающей среды.
08:00 30.12.2016
Сергей Никифоров: «Регионам нужны долгосрочные понятные правила игры»
Эксперт отмечает важность сбалансированности бюджетной политики государства.
07:44 30.12.2016
Эксперт отмечает важность сбалансированности бюджетной политики государства.
07:44 30.12.2016
«Динамо-Казань» во втором матче уступило московскому «Динамо» в чемпионате России по бенди
Столичная команда переиграла казанских хоккеистов со счетом 4:2.
21:41 29.12.2016
Столичная команда переиграла казанских хоккеистов со счетом 4:2.
21:41 29.12.2016
«Ак Барс» дома победил «Северсталь»
Казанская команда одержала трудную победу над аутсайдером.
21:16 29.12.2016
Казанская команда одержала трудную победу над аутсайдером.
21:16 29.12.2016
Рустам Минниханов осмотрел Global Village в Дубае
Глава Татарстана ознакомился с опытом ОАЭ в части реализации развлекательных проектов туристической инфраструктуры.
20:35 29.12.2016
Глава Татарстана ознакомился с опытом ОАЭ в части реализации развлекательных проектов туристической инфраструктуры.
20:35 29.12.2016
В Доме Аксенова обновляют концепцию к юбилею писателя
В год 85-летия Василия Аксенова пройдет череда юбилеев поэтов-шестидесятников.
20:11 29.12.2016
В год 85-летия Василия Аксенова пройдет череда юбилеев поэтов-шестидесятников.
20:11 29.12.2016
В поселке Дербышки открылась мемориальная доска Героя Труда Павла Халезова
30 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Павла Халезова.
19:27 29.12.2016
30 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Павла Халезова.
19:27 29.12.2016
В Казани снимут фильм о Заки Шакирове
Сегодня подполковнику медицинской службы и мастеру спорта по велотуризму исполнилось бы 90 лет
19:12 29.12.2016
Сегодня подполковнику медицинской службы и мастеру спорта по велотуризму исполнилось бы 90 лет
19:12 29.12.2016
Житель Казани оформил кредит на машину, предоставив ложные данные
Получив нужную сумму, мужчина не стал выплачивать долг банку.
18:35 29.12.2016
Получив нужную сумму, мужчина не стал выплачивать долг банку.
18:35 29.12.2016
Минстрой РТ о кризисе ТФБ: Отключений ТСЖ ресурсоснабжающими организациями мы не допустим
Средства УК и ТСЖ, замороженные на счетах ТФБ и ИнтехБанка, не должны стать причиной отключений.
17:48 29.12.2016
Средства УК и ТСЖ, замороженные на счетах ТФБ и ИнтехБанка, не должны стать причиной отключений.
17:48 29.12.2016
Неизвестный обокрал детсад в Нижнекамске во время утренника
Внешность подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении детсада.
17:46 29.12.2016
Внешность подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении детсада.
17:46 29.12.2016
В Новошешминском районе открылись школа искусств и дворец бракосочетаний
В торжественном открытии социальных объектов принял участие Фарид Мухаметшин.
17:30 29.12.2016
В торжественном открытии социальных объектов принял участие Фарид Мухаметшин.
17:30 29.12.2016
Замминистра внутренних дел РТ: «Нельзя допустить трагедий, подобных Германии и Франции»
Премьер-министр РТ распорядился сегодня же оборудовать все новогодние площадки средствами принудительной остановки автомобилей.
15:59 29.12.2016
Премьер-министр РТ распорядился сегодня же оборудовать все новогодние площадки средствами принудительной остановки автомобилей.
15:59 29.12.2016
Ильдар Халиков: «Ни один автобус не повезет детей без согласования»
Транспорт, перевозящий детей без контроля диспетчерского центра Минтранса РТ, ГИБДД будет возвращать к месту дислокации.
15:43 29.12.2016
Транспорт, перевозящий детей без контроля диспетчерского центра Минтранса РТ, ГИБДД будет возвращать к месту дислокации.
15:43 29.12.2016
Марат Галеев: «Субъекты Российской Федерации должны принимать участие в принятии решений»
Централизация ресурсов без стимулов для развития только усугубляет ситуацию с неравенством регионов, рассказал депутат в интервью «Татар-инфом»
15:23 29.12.2016
Централизация ресурсов без стимулов для развития только усугубляет ситуацию с неравенством регионов, рассказал депутат в интервью «Татар-инфом»
15:23 29.12.2016
Автоград возглавил рейтинг пользователей сайта госуслуг Татарстана
На одну тысячу человек населения за этот год в Набережных Челнах зарегистрировано более 12 тысяч операций.
14:53 29.12.2016
На одну тысячу человек населения за этот год в Набережных Челнах зарегистрировано более 12 тысяч операций.
14:53 29.12.2016
Главной неудачей года Роман Шайхутдинов назвал малочисленность населения Иннополиса
В настоящее время в городе будущего проживают около 2 тысяч человек.
13:49 29.12.2016
В настоящее время в городе будущего проживают около 2 тысяч человек.
13:49 29.12.2016
Появились фото с пожара в Нурлатском районе, где погибли две женщины
Возгорание потушили местные жители.
13:25 29.12.2016
Возгорание потушили местные жители.
13:25 29.12.2016
Подозреваемых в причастности к взрыву на пороховом заводе в Казани суд оставил на свободе
Советский суд не усмотрел достаточных оснований для домашнего ареста двух женщин, подозреваемых в причастности к ЧП.
13:19 29.12.2016
Советский суд не усмотрел достаточных оснований для домашнего ареста двух женщин, подозреваемых в причастности к ЧП.
13:19 29.12.2016
Айрат Фаррахов: Бюджет РТ потеряет более 4 млрд из-за изъятия 1 процента и изменений в акцизах
Общие потери республиканского бюджета оцениваются в сумму до 8 млрд рублей.
12:59 29.12.2016
Общие потери республиканского бюджета оцениваются в сумму до 8 млрд рублей.
12:59 29.12.2016
В Ютазинском районе полицейские закрыли притон
Организатору притона грозит до четырех лет колонии.
12:59 29.12.2016
Организатору притона грозит до четырех лет колонии.
12:59 29.12.2016
Более 9 млрд рублей в этом году прошло через портал госуслуг Татарстана
C помощью интернет-сервиса жители республики могут воспользоваться 240 муниципальными услугами.
12:34 29.12.2016
C помощью интернет-сервиса жители республики могут воспользоваться 240 муниципальными услугами.
12:34 29.12.2016
Ильдар Халиков: «Нам иркутских боярышников не надо»
Премьер-министр РТ пообещал премию ведомствам за активность в изъятии незаконно реализуемых спиртосодержащих жидкостей.
11:43 29.12.2016
Премьер-министр РТ пообещал премию ведомствам за активность в изъятии незаконно реализуемых спиртосодержащих жидкостей.
11:43 29.12.2016