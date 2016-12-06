Фотоконкурс «Мой малыш в мире животных»: победителю вручен сладкий подарок!

30.12.2016 11:30 | новости

Сайт газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава») на прошлой неделе подвел итоги фотоконкурса «Мой малыш в мире животных», а сегодня в редакции состоялось награждение победителя - Анжелики Фалько. Главный герой на фотографии – ее сын.

- Очень приятный сюрприз, спасибо! Не думала, что выиграем что-то, просто приняли участие в конкурсе. Раз удача улыбнулась нам, думаю, стоит купить и лотерейный билет, - делится впечатлениями Анжелика. – Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю благополучия, счастья и здоровья!