Какая погода будет в Татарстане в новогоднюю ночь?

В Республике

Командир корабля «Союз» поздравил татарстанцев с Новым годом из космоса

Олег Новицкий записал видеообращение к жителям республики с борта станции, которая находится на околоземной орбите.

10:50 30.12.2016 Олег Новицкий записал видеообращение к жителям республики с борта станции, которая находится на околоземной орбите.

Лучший инспектор надзорной деятельности Татарстана работает в Зеленодольске

Диплом победителя зеленодольскому сотруднику вручили в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя России.

10:00 30.12.2016 Диплом победителя зеленодольскому сотруднику вручили в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя России.

Выставка «Новое пространство» открывается в Казани

Экспозиция работ молодых художников Москвы и Санкт-Петербурга будет открыта до 12 февраля.

09:11 30.12.2016 Экспозиция работ молодых художников Москвы и Санкт-Петербурга будет открыта до 12 февраля.

Рустем Ганеев: «Необходимо учитывать и мнения субъектов Российской Федерации»

По мнению эксперта, при принятии бюджетных решений федеральным центром должен учитываться региональный фактор.

08:38 30.12.2016 По мнению эксперта, при принятии бюджетных решений федеральным центром должен учитываться региональный фактор.

На подстанции 500 кВ Киндери продолжается комплексная реконструкция

Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.

12:45 29.12.2016 Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.

РИТЭК поздравляет жителей Татарстана с Новым годом

В компании отмечают, что 2017 год, который объявлен Годом экологии в РФ, накладывает на нефтяников особую ответственность за сохранение окружающей сре

08:00 30.12.2016 В компании отмечают, что 2017 год, который объявлен Годом экологии в РФ, накладывает на нефтяников особую ответственность за сохранение окружающей сре

Сергей Никифоров: «Регионам нужны долгосрочные понятные правила игры»

Эксперт отмечает важность сбалансированности бюджетной политики государства.

07:44 30.12.2016 Эксперт отмечает важность сбалансированности бюджетной политики государства.

«Динамо-Казань» во втором матче уступило московскому «Динамо» в чемпионате России по бенди

Столичная команда переиграла казанских хоккеистов со счетом 4:2.

21:41 29.12.2016 Столичная команда переиграла казанских хоккеистов со счетом 4:2.

«Ак Барс» дома победил «Северсталь»

Казанская команда одержала трудную победу над аутсайдером.

21:16 29.12.2016 Казанская команда одержала трудную победу над аутсайдером.

Рустам Минниханов осмотрел Global Village в Дубае

Глава Татарстана ознакомился с опытом ОАЭ в части реализации развлекательных проектов туристической инфраструктуры.

20:35 29.12.2016 Глава Татарстана ознакомился с опытом ОАЭ в части реализации развлекательных проектов туристической инфраструктуры.

В Доме Аксенова обновляют концепцию к юбилею писателя

В год 85-летия Василия Аксенова пройдет череда юбилеев поэтов-шестидесятников.

20:11 29.12.2016 В год 85-летия Василия Аксенова пройдет череда юбилеев поэтов-шестидесятников.

В поселке Дербышки открылась мемориальная доска Героя Труда Павла Халезова

30 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Павла Халезова.

19:27 29.12.2016 30 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Павла Халезова.

В Казани снимут фильм о Заки Шакирове

Сегодня подполковнику медицинской службы и мастеру спорта по велотуризму исполнилось бы 90 лет

19:12 29.12.2016 Сегодня подполковнику медицинской службы и мастеру спорта по велотуризму исполнилось бы 90 лет

Житель Казани оформил кредит на машину, предоставив ложные данные

Получив нужную сумму, мужчина не стал выплачивать долг банку.

18:35 29.12.2016 Получив нужную сумму, мужчина не стал выплачивать долг банку.

Минстрой РТ о кризисе ТФБ: Отключений ТСЖ ресурсоснабжающими организациями мы не допустим

Средства УК и ТСЖ, замороженные на счетах ТФБ и ИнтехБанка, не должны стать причиной отключений.

17:48 29.12.2016 Средства УК и ТСЖ, замороженные на счетах ТФБ и ИнтехБанка, не должны стать причиной отключений.

Неизвестный обокрал детсад в Нижнекамске во время утренника

Внешность подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении детсада.

17:46 29.12.2016 Внешность подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении детсада.

В Новошешминском районе открылись школа искусств и дворец бракосочетаний

В торжественном открытии социальных объектов принял участие Фарид Мухаметшин.

17:30 29.12.2016 В торжественном открытии социальных объектов принял участие Фарид Мухаметшин.

Замминистра внутренних дел РТ: «Нельзя допустить трагедий, подобных Германии и Франции»

Премьер-министр РТ распорядился сегодня же оборудовать все новогодние площадки средствами принудительной остановки автомобилей.

15:59 29.12.2016 Премьер-министр РТ распорядился сегодня же оборудовать все новогодние площадки средствами принудительной остановки автомобилей.

Ильдар Халиков: «Ни один автобус не повезет детей без согласования»

Транспорт, перевозящий детей без контроля диспетчерского центра Минтранса РТ, ГИБДД будет возвращать к месту дислокации.

15:43 29.12.2016 Транспорт, перевозящий детей без контроля диспетчерского центра Минтранса РТ, ГИБДД будет возвращать к месту дислокации.

Марат Галеев: «Субъекты Российской Федерации должны принимать участие в принятии решений»

Централизация ресурсов без стимулов для развития только усугубляет ситуацию с неравенством регионов, рассказал депутат в интервью «Татар-инфом»

15:23 29.12.2016 Централизация ресурсов без стимулов для развития только усугубляет ситуацию с неравенством регионов, рассказал депутат в интервью «Татар-инфом»

Автоград возглавил рейтинг пользователей сайта госуслуг Татарстана

На одну тысячу человек населения за этот год в Набережных Челнах зарегистрировано более 12 тысяч операций.

14:53 29.12.2016 На одну тысячу человек населения за этот год в Набережных Челнах зарегистрировано более 12 тысяч операций.

Главной неудачей года Роман Шайхутдинов назвал малочисленность населения Иннополиса

В настоящее время в городе будущего проживают около 2 тысяч человек.

13:49 29.12.2016 В настоящее время в городе будущего проживают около 2 тысяч человек.

Появились фото с пожара в Нурлатском районе, где погибли две женщины

Возгорание потушили местные жители.

13:25 29.12.2016 Возгорание потушили местные жители.

Подозреваемых в причастности к взрыву на пороховом заводе в Казани суд оставил на свободе

Советский суд не усмотрел достаточных оснований для домашнего ареста двух женщин, подозреваемых в причастности к ЧП.

13:19 29.12.2016 Советский суд не усмотрел достаточных оснований для домашнего ареста двух женщин, подозреваемых в причастности к ЧП.

Айрат Фаррахов: Бюджет РТ потеряет более 4 млрд из-за изъятия 1 процента и изменений в акцизах

Общие потери республиканского бюджета оцениваются в сумму до 8 млрд рублей.

12:59 29.12.2016 Общие потери республиканского бюджета оцениваются в сумму до 8 млрд рублей.

В Ютазинском районе полицейские закрыли притон

Организатору притона грозит до четырех лет колонии.

12:59 29.12.2016 Организатору притона грозит до четырех лет колонии.

Более 9 млрд рублей в этом году прошло через портал госуслуг Татарстана

C помощью интернет-сервиса жители республики могут воспользоваться 240 муниципальными услугами.

12:34 29.12.2016 C помощью интернет-сервиса жители республики могут воспользоваться 240 муниципальными услугами.

Ильдар Халиков: «Нам иркутских боярышников не надо»

Премьер-министр РТ пообещал премию ведомствам за активность в изъятии незаконно реализуемых спиртосодержащих жидкостей.

11:43 29.12.2016 Премьер-министр РТ пообещал премию ведомствам за активность в изъятии незаконно реализуемых спиртосодержащих жидкостей.

Появились фото аварии, в которой погибла семья из Татарстана

Водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания».

11:33 29.12.2016 Водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания».

МЧС: В этом году от пиротехники пострадал один ребенок

С середины декабря в республике действует особый противопожарный режим и введены ограничения по применению пиротехники.

11:10 29.12.2016 С середины декабря в республике действует особый противопожарный режим и введены ограничения по применению пиротехники.