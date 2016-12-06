Какая погода будет в Татарстане в новогоднюю ночь?

31 декабря, по прогнозам синоптиков, в большинстве районов Татарстана будет небольшой снег, метель. Ветер юго-западный, западный 15−18 м/с. Температура воздуха от -5 до -10 градусов, днем от -2 до -7 градусов.
30.12.2016 12:00 | новости Печать
31 декабря, по прогнозам синоптиков, в большинстве районов Татарстана будет небольшой снег, метель. Ветер юго-западный, западный 15−18 м/с. Температура воздуха от -5 до -10 градусов, днем от -2 до -7 градусов.
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