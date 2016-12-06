Листья салата рвем руками, укладываем на тарелку, сверху добавляем огурцы, нарезанные крупными кубиками, разрезанные на половинки помидоры черри, перец болгарский желтый кубиками, имбирь маринованный, нарезанную кубиками отварную куриную грудку. Все это поливаем соевым соусом, посыпаем кунжутом и добавляем оливковое масло.
Салат «Японский» от повара кафе «Дуслык» Гульфии Михайловой
30.12.2016 12:30 | Копилка советов Печать
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В Республике
Завершено расследование по факту пожара в ТК «Адмирал»
В результате пожара погибли 19 человек.
12:27 30.12.2016
В результате пожара погибли 19 человек.
12:27 30.12.2016
Михаил Бабич поздравил жителей ПФО с наступающим Новым годом
Полпред Президента России в округе пожелал, чтобы 2017 год стал временем значимых свершений и больших успехов.
12:05 30.12.2016
Полпред Президента России в округе пожелал, чтобы 2017 год стал временем значимых свершений и больших успехов.
12:05 30.12.2016
Глава Минсельхозпрода РТ поздравил тружеников села с Новым годом
Марат Ахметов поблагодарил аграриев за самоотверженный труд.
11:02 30.12.2016
Марат Ахметов поблагодарил аграриев за самоотверженный труд.
11:02 30.12.2016
Командир корабля «Союз» поздравил татарстанцев с Новым годом из космоса
Олег Новицкий записал видеообращение к жителям республики с борта станции, которая находится на околоземной орбите.
10:50 30.12.2016
Олег Новицкий записал видеообращение к жителям республики с борта станции, которая находится на околоземной орбите.
10:50 30.12.2016
На подстанции 500 кВ Киндери продолжается комплексная реконструкция
Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.
12:45 29.12.2016
Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.
12:45 29.12.2016
Лучший инспектор надзорной деятельности Татарстана работает в Зеленодольске
Диплом победителя зеленодольскому сотруднику вручили в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя России.
10:00 30.12.2016
Диплом победителя зеленодольскому сотруднику вручили в Казани на торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя России.
10:00 30.12.2016
Выставка «Новое пространство» открывается в Казани
Экспозиция работ молодых художников Москвы и Санкт-Петербурга будет открыта до 12 февраля.
09:11 30.12.2016
Экспозиция работ молодых художников Москвы и Санкт-Петербурга будет открыта до 12 февраля.
09:11 30.12.2016
Рустем Ганеев: «Необходимо учитывать и мнения субъектов Российской Федерации»
По мнению эксперта, при принятии бюджетных решений федеральным центром должен учитываться региональный фактор.
08:38 30.12.2016
По мнению эксперта, при принятии бюджетных решений федеральным центром должен учитываться региональный фактор.
08:38 30.12.2016
РИТЭК поздравляет жителей Татарстана с Новым годом
В компании отмечают, что Год экологии в РФ накладывает на нефтяников особую ответственность за сохранение окружающей среды.
08:00 30.12.2016
В компании отмечают, что Год экологии в РФ накладывает на нефтяников особую ответственность за сохранение окружающей среды.
08:00 30.12.2016
Сергей Никифоров: «Регионам нужны долгосрочные понятные правила игры»
Эксперт отмечает важность сбалансированности бюджетной политики государства.
07:44 30.12.2016
Эксперт отмечает важность сбалансированности бюджетной политики государства.
07:44 30.12.2016
«Динамо-Казань» во втором матче уступило московскому «Динамо» в чемпионате России по бенди
Столичная команда переиграла казанских хоккеистов со счетом 4:2.
21:41 29.12.2016
Столичная команда переиграла казанских хоккеистов со счетом 4:2.
21:41 29.12.2016
«Ак Барс» дома победил «Северсталь»
Казанская команда одержала трудную победу над аутсайдером.
21:16 29.12.2016
Казанская команда одержала трудную победу над аутсайдером.
21:16 29.12.2016
Рустам Минниханов осмотрел Global Village в Дубае
Глава Татарстана ознакомился с опытом ОАЭ в части реализации развлекательных проектов туристической инфраструктуры.
20:35 29.12.2016
Глава Татарстана ознакомился с опытом ОАЭ в части реализации развлекательных проектов туристической инфраструктуры.
20:35 29.12.2016
В Доме Аксенова обновляют концепцию к юбилею писателя
В год 85-летия Василия Аксенова пройдет череда юбилеев поэтов-шестидесятников.
20:11 29.12.2016
В год 85-летия Василия Аксенова пройдет череда юбилеев поэтов-шестидесятников.
20:11 29.12.2016
В поселке Дербышки открылась мемориальная доска Героя Труда Павла Халезова
30 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Павла Халезова.
19:27 29.12.2016
30 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Павла Халезова.
19:27 29.12.2016
В Казани снимут фильм о Заки Шакирове
Сегодня подполковнику медицинской службы и мастеру спорта по велотуризму исполнилось бы 90 лет
19:12 29.12.2016
Сегодня подполковнику медицинской службы и мастеру спорта по велотуризму исполнилось бы 90 лет
19:12 29.12.2016
Житель Казани оформил кредит на машину, предоставив ложные данные
Получив нужную сумму, мужчина не стал выплачивать долг банку.
18:35 29.12.2016
Получив нужную сумму, мужчина не стал выплачивать долг банку.
18:35 29.12.2016
Минстрой РТ о кризисе ТФБ: Отключений ТСЖ ресурсоснабжающими организациями мы не допустим
Средства УК и ТСЖ, замороженные на счетах ТФБ и ИнтехБанка, не должны стать причиной отключений.
17:48 29.12.2016
Средства УК и ТСЖ, замороженные на счетах ТФБ и ИнтехБанка, не должны стать причиной отключений.
17:48 29.12.2016
Неизвестный обокрал детсад в Нижнекамске во время утренника
Внешность подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении детсада.
17:46 29.12.2016
Внешность подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении детсада.
17:46 29.12.2016
В Новошешминском районе открылись школа искусств и дворец бракосочетаний
В торжественном открытии социальных объектов принял участие Фарид Мухаметшин.
17:30 29.12.2016
В торжественном открытии социальных объектов принял участие Фарид Мухаметшин.
17:30 29.12.2016
Замминистра внутренних дел РТ: «Нельзя допустить трагедий, подобных Германии и Франции»
Премьер-министр РТ распорядился сегодня же оборудовать все новогодние площадки средствами принудительной остановки автомобилей.
15:59 29.12.2016
Премьер-министр РТ распорядился сегодня же оборудовать все новогодние площадки средствами принудительной остановки автомобилей.
15:59 29.12.2016
Ильдар Халиков: «Ни один автобус не повезет детей без согласования»
Транспорт, перевозящий детей без контроля диспетчерского центра Минтранса РТ, ГИБДД будет возвращать к месту дислокации.
15:43 29.12.2016
Транспорт, перевозящий детей без контроля диспетчерского центра Минтранса РТ, ГИБДД будет возвращать к месту дислокации.
15:43 29.12.2016
Марат Галеев: «Субъекты Российской Федерации должны принимать участие в принятии решений»
Централизация ресурсов без стимулов для развития только усугубляет ситуацию с неравенством регионов, рассказал депутат в интервью «Татар-инфом»
15:23 29.12.2016
Централизация ресурсов без стимулов для развития только усугубляет ситуацию с неравенством регионов, рассказал депутат в интервью «Татар-инфом»
15:23 29.12.2016
Автоград возглавил рейтинг пользователей сайта госуслуг Татарстана
На одну тысячу человек населения за этот год в Набережных Челнах зарегистрировано более 12 тысяч операций.
14:53 29.12.2016
На одну тысячу человек населения за этот год в Набережных Челнах зарегистрировано более 12 тысяч операций.
14:53 29.12.2016
Главной неудачей года Роман Шайхутдинов назвал малочисленность населения Иннополиса
В настоящее время в городе будущего проживают около 2 тысяч человек.
13:49 29.12.2016
В настоящее время в городе будущего проживают около 2 тысяч человек.
13:49 29.12.2016
Появились фото с пожара в Нурлатском районе, где погибли две женщины
Возгорание потушили местные жители.
13:25 29.12.2016
Возгорание потушили местные жители.
13:25 29.12.2016
Подозреваемых в причастности к взрыву на пороховом заводе в Казани суд оставил на свободе
Советский суд не усмотрел достаточных оснований для домашнего ареста двух женщин, подозреваемых в причастности к ЧП.
13:19 29.12.2016
Советский суд не усмотрел достаточных оснований для домашнего ареста двух женщин, подозреваемых в причастности к ЧП.
13:19 29.12.2016
Айрат Фаррахов: Бюджет РТ потеряет более 4 млрд из-за изъятия 1 процента и изменений в акцизах
Общие потери республиканского бюджета оцениваются в сумму до 8 млрд рублей.
12:59 29.12.2016
Общие потери республиканского бюджета оцениваются в сумму до 8 млрд рублей.
12:59 29.12.2016
В Ютазинском районе полицейские закрыли притон
Организатору притона грозит до четырех лет колонии.
12:59 29.12.2016
Организатору притона грозит до четырех лет колонии.
12:59 29.12.2016
Более 9 млрд рублей в этом году прошло через портал госуслуг Татарстана
C помощью интернет-сервиса жители республики могут воспользоваться 240 муниципальными услугами.
12:34 29.12.2016
C помощью интернет-сервиса жители республики могут воспользоваться 240 муниципальными услугами.
12:34 29.12.2016
Ильдар Халиков: «Нам иркутских боярышников не надо»
Премьер-министр РТ пообещал премию ведомствам за активность в изъятии незаконно реализуемых спиртосодержащих жидкостей.
11:43 29.12.2016
Премьер-министр РТ пообещал премию ведомствам за активность в изъятии незаконно реализуемых спиртосодержащих жидкостей.
11:43 29.12.2016