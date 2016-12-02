Минстрой РТ о кризисе ТФБ: Отключений ТСЖ ресурсоснабжающими организациями мы не допустим

30.12.2016 08:30 | новости

Средства УК и ТСЖ, замороженные на счетах ТФБ и ИнтехБанка, не должны стать причиной отключений.

(Казань, «Татар-информ»). Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана не допустит отключений управляющих компаний и ТСЖ, в случаях когда деньги этих организаций не были перечислены поставщикам в связи с введением моратория на требования кредиторов Татфондбанка и ИнтехБанка, рассказал в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый заместитель министра строительства РТ Алексей Фролов.

«В части санкций мы оперативно реагируем, никаких вопросов, связанных с ограничем-отключением мы не допустим. В случае образования долгов необходимо произвести соответствующие процедуры, а не идти и отключать, поэтому я обращаюсь к ТСЖ в первую очередь, их очень много, если есть такие проблемы, обращайтесь к нам на горячую линию, мы будем вопрос урегулировать на наших балансовых комиссиях», — отметил чиновник.

При этом сумма платежей, которая «зависла» в банках пока неизвестно, поскольку расчетные центры только формируют квитанции за декабрь. «Платежи не все дошли. Сейчас происходит начисление, и расчетные центры подбивают банк данных лицевых счетов. В некоторых платежных поручениях могут быть долги за ноябрь, которые не дошли, будем разбираться, вырабатывать юридические инструменты», — отметил Фролов. Телефон горячей линии Минстроя РТ: 231-14-10