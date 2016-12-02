Настоящий Дед Мороз существует!

30.12.2016 10:00 | новости

- Мама, я не буду просить подарок у Деда Мороза на Новый год, - с важным видом сказала моя дочь.

- Почему, - с недоумением спросила я.

- Ты же купишь мне доску для рисования?

- Куплю, дочка, куплю, - говорю.

- У Деда Мороза и без того много хлопот, поэтому не буду его беспокоить, да еще сказали, что он все равно в Кукмор не заглянет, - сказала она, пытаясь войти в положение дедушки.

Однажды по дороге со школы дочка мне рассказала: «Мама, в школе сказали, что с Севера в Вятские Поляны приедет настоящий Дед Мороз, а в Кукмор не заедет». На работе снова затронула об этом речь. И женщина, приехавшая из Вятских Полян, чтобы подать объявление в отдел рекламы, пригласила дочку на праздничное открытие Елки для встречи настоящего Деда Мороза из Великого Устюга.

Разве можно пропустить такое событие! Придя домой после работы, быстренько перекусили и поспешили в Вятские Поляны: говорят ведь, Дед Мороз настоящий, когда еще его увидишь?! Хоть мы и опоздали не намного, но Дед Мороз уже покинул центральную площадь. У дочери сразу же испортилось настроение. «Ну вот, улетел, и не увидела его», - сказала она с глазами полными слез. «Не переживай, прилетит еще в Кукмор, большие девочки не плачут», - пыталась ее успокоить. «Нет, он уже не прилетит. Теперь я его никогда не увижу», - повторяла дочурка. Я и не верила, что моя дочь-первоклашка верит в Деда Мороза, оказывается, она не такая еще и большая. Ну все, пока Деда Мороза не найдем, домой не поедем! Мы узнали, что встреча с Дедом Морозом продолжится в Доме культуры. Отправились туда. А там народу – тьма! А вдруг свободных мест не будет?!

Продолжение читайте на страницах газеты «Трудовая слава».

Ризиля КУРБАНОВА