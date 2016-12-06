Сотрудники Кукморской редакции побывали на гастролях (фоторепортаж)

30.12.2016 11:00 | новости

Как же приятно в канун Нового года случайно встретить на улице Деда Мороза, Снегурочку и сказочных героев! И мы, сотрудники редакции, на прошлой неделе «вернулись» в детство, поздравили работников некоторых организаций, жителей поселка с наступающим праздником, вручили подарки всем, кто порадовал стихами, спел и станцевал. Наши «актеры» – Дед Мороз – Алсу Гатауллина, Снегурочка – Светлана Афанасьева, цыганки с «детьми» на руках (у одной – один, у другой – близнецы) Лилия Нургалиева и Гулия Нуриева, настолько хорошо сыграли свои роли, словно, новогодние гастроли для них - привычное дело.

…Только мы вышли из здания редакции, как все начали нас приветствовать. Водители ведь очень внимательные – заметили нас, проезжая мимо: махали руками, сигналили. Ага, думаем, день выдастся удачным. Обрадовавшись, мы направились к соседям – в Ледовый дворец «Олимп». Цыганки оказались очень бойкими: «Мы знаем, кто вы. Вижу всю вашу жизнь. А если позолотите ручку звенящими и шуршащими деньгами, предскажем ваше будущее», - с этими словами они окружили работниц Ледового дворца. А если попался на крючок цыганок, не думай так просто отвязаться от них! Пока не отберут последние копейки, с места не сдвинутся. После того, как немного пошутили, собрались желающие рассказать стихи Деду Морозу и Снегурочке возле величавой елки в зале. Послушав несколько стихотворений, раздали подарки, поздравили и продолжили свой путь.

Продавцы обычно бывают шустрые, но только ребята магазина «Мир техники» то ли оказались застенчивыми, то ли работы у них было невпроворот: на гадалок и внимания не обратили, да и стихи для Деда Мороза позабыли. С полным мешком подарков мы поднялись на второй этаж. В парикмахерской «Сакура» царила праздничная атмосфера: звучала красивая музыка, кому-то красили волосы, кого-то стригли, а кто-то пришел на маникюр… «Ого, кто к нам пришел?! Проходите, гости дорогие», - с такими словами встретили нас девчата. А гадалки принялись за свое: «В августе полетишь в Таиланд. Вижу, как ты пьешь манговый сок, качаясь на волнах морских. В следующем году родишь сына. Найдешь свои спрятанные деньги. В январе ожидается красный снег. На балконе начнете держать козу…». Это все, конечно, шутки, но все-таки приятно услышать радостные предвестия! И Деду Морозу с удовольствием рассказали стихи. Мы невольно погрузились в праздничное настроение. Хоть и Дед Мороз хотел подровнять бороду, без очереди его не пропустили: клиентов было много. Зато мы записались на следующий год на это же самое время.

Следующая остановка – прокуратура. Встали у закрытой двери и думаем: зайти или нет. «Я боюсь», - сказала Снегурочка. «Будь что будет, давайте зайдем. Если вдруг вызовут полицию, и нас заберут, хоть там, в камере, отогреемся. А то что-то холодно», - ответил Дед Мороз. Старших ведь нужно слушаться. Дрожащими руками позвонили в дверь. Дверь открылась, вошли. Куда теперь-то идти? «Поднимемся на второй этаж, зайдем прямо к прокурору», - предложила цыганка. Немного постояли у приемной, и к нам вышел улыбающийся прокурор Ришат Шакиров. Гостеприимный, оказывается. Пригласил нас в свой кабинет, позвал своих подчиненных. Когда прокурор начал искать мелочь для цыганок, девчата пошутили: «Если есть банковская карта, еще лучше»...

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Алсу ИДРИСОВА, фото автора