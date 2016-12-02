В новогодние каникулы кукморянам скучать не придется (программа мероприятий)

30.12.2016 09:00 | новости Печать

В новогодние каникулы кукморянам скучать не придется (программа мероприятий)

Мероприятия:

в РДК

1 января в 20 часов - новогодняя дискотека.

7 января с 17 до  21 часа - театрализованное представление  «Веселое рождество».

 

На площади перед  Парком  Победы 

31 декабря в 19 часов - театрализованное мероприятие «Встреча Нового года» (маскарад новогодних костюмов, концертная  программа, хоровод вокруг елки, народные массовые гуляния).

В 22 часа – салют.

С 22 до 23 часов – дискотека.

1 января с 1 до 4 часов – дискотека.

 

Со 2 по 8 января с 19 до 22 часов - мероприятия «В кругу друзей» (ежедневная вечерняя новогодняя культурная программа сельских учреждений культуры с Дедом Морозом и Снегурочкой, дискотека).

 

Ежедневно со 2 по 8 января с 12 до 14 часов - «В гостях у Снеговика» (культурно-развлекательные мероприятия  на игровой  Снеговика  на Набережной поселка Кукмор).

 

3 января с 12 до 15 часов - фестиваль-ярмарка «Кукморские валенки» (костюмированное театрализованное шествие,  новогодняя ярмарка валяльно-войлочных изделий, сельхозпродукции,  выставочная экспозиция народных умельцев, выступление фольклорных ансамблей, парад Дедов Морозов и Снегурочек, петухов, новогодний концерт, народные гуляния, новогодняя  дискотека).

13 января с 19 до 22 часов - «Встреча Старого Нового Года».

 в Парке

имени Атласа Булатова

со 2 по 8 января с 12 до 14 часов - «Зимние забавы» (игры на свежем воздухе, спортивные мероприятия, конкурсы для детей).

 

3 января с 10 до 12 часов - «Зимний Сабантуй» (спортивные соревнования, национальные игры, культурно-развлекательная  программа с Дедом Морозом  и Снегурочкой).

в микрорайоне Таишево

30 декабря 2016 года с 10 до 13 часов - уличное новогоднее шоу для детей и населения (возле  школы №3).

в селе Большой Кукмор

 1 января с 13 до 15 часов - уличное новогоднее шоу для детей и населения (возле клуба).  

 

в  селе Манзарас

 2 января с 10 до 13 часов - уличное новогоднее шоу для детей и населения (возле школы).

 

На базе всех образовательных

организаций:

-новогодние елки с организацией дежурства педагогов и отрядов ФОРПОСТ;

-ежедневная работа кружков, спортивных секций  по отдельному графику.

 

На базе учреждений культуры:

 - ежедневные культурно-развлекательные, культурно-познавательные, оздоровительные мероприятия.

 


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Появилось видео последнего полета Ту-154

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Сергей Никифоров: «Регионам нужны долгосрочные понятные правила игры»
Эксперт отмечает важность сбалансированности бюджетной политики государства.
07:44 30.12.2016
«Динамо-Казань» во втором матче уступило московскому «Динамо» в чемпионате России по бенди
Столичная команда переиграла казанских хоккеистов со счетом 4:2.
21:41 29.12.2016
«Ак Барс» дома победил «Северсталь»
Казанская команда одержала трудную победу над аутсайдером.
21:16 29.12.2016
Рустам Минниханов осмотрел Global Village в Дубае
Глава Татарстана ознакомился с опытом ОАЭ в части реализации развлекательных проектов туристической инфраструктуры.
20:35 29.12.2016
На подстанции 500 кВ Киндери продолжается комплексная реконструкция
Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.
12:45 29.12.2016
В Доме Аксенова обновляют концепцию к юбилею писателя
В год 85-летия Василия Аксенова пройдет череда юбилеев поэтов-шестидесятников.
20:11 29.12.2016
В поселке Дербышки открылась мемориальная доска Героя Труда Павла Халезова
30 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Павла Халезова.
19:27 29.12.2016
В Казани снимут фильм о Заки Шакирове
Сегодня подполковнику медицинской службы и мастеру спорта по велотуризму исполнилось бы 90 лет
19:12 29.12.2016
Житель Казани оформил кредит на машину, предоставив ложные данные
Получив нужную сумму, мужчина не стал выплачивать долг банку.
18:35 29.12.2016
Минстрой РТ о кризисе ТФБ: Отключений ТСЖ ресурсоснабжающими организациями мы не допустим
Средства УК и ТСЖ, замороженные на счетах ТФБ и ИнтехБанка, не должны стать причиной отключений.
17:48 29.12.2016
Неизвестный обокрал детсад в Нижнекамске во время утренника
Внешность подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении детсада.
17:46 29.12.2016
В Новошешминском районе открылись школа искусств и дворец бракосочетаний
В торжественном открытии социальных объектов принял участие Фарид Мухаметшин.
17:30 29.12.2016
Замминистра внутренних дел РТ: «Нельзя допустить трагедий, подобных Германии и Франции»
Премьер-министр РТ распорядился сегодня же оборудовать все новогодние площадки средствами принудительной остановки автомобилей.
15:59 29.12.2016
Ильдар Халиков: «Ни один автобус не повезет детей без согласования»
Транспорт, перевозящий детей без контроля диспетчерского центра Минтранса РТ, ГИБДД будет возвращать к месту дислокации.
15:43 29.12.2016
Марат Галеев: «Субъекты Российской Федерации должны принимать участие в принятии решений»
Централизация ресурсов без стимулов для развития только усугубляет ситуацию с неравенством регионов, рассказал депутат в интервью «Татар-инфом»
15:23 29.12.2016
Автоград возглавил рейтинг пользователей сайта госуслуг Татарстана
На одну тысячу человек населения за этот год в Набережных Челнах зарегистрировано более 12 тысяч операций.
14:53 29.12.2016
Главной неудачей года Роман Шайхутдинов назвал малочисленность населения Иннополиса
В настоящее время в городе будущего проживают около 2 тысяч человек.
13:49 29.12.2016
Появились фото с пожара в Нурлатском районе, где погибли две женщины
Возгорание потушили местные жители.
13:25 29.12.2016
Подозреваемых в причастности к взрыву на пороховом заводе в Казани суд оставил на свободе
Советский суд не усмотрел достаточных оснований для домашнего ареста двух женщин, подозреваемых в причастности к ЧП.
13:19 29.12.2016
Айрат Фаррахов: Бюджет РТ потеряет более 4 млрд из-за изъятия 1 процента и изменений в акцизах
Общие потери республиканского бюджета оцениваются в сумму до 8 млрд рублей.
12:59 29.12.2016
В Ютазинском районе полицейские закрыли притон
Организатору притона грозит до четырех лет колонии.
12:59 29.12.2016
Более 9 млрд рублей в этом году прошло через портал госуслуг Татарстана
C помощью интернет-сервиса жители республики могут воспользоваться 240 муниципальными услугами.
12:34 29.12.2016
Ильдар Халиков: «Нам иркутских боярышников не надо»
Премьер-министр РТ пообещал премию ведомствам за активность в изъятии незаконно реализуемых спиртосодержащих жидкостей.
11:43 29.12.2016
Появились фото аварии, в которой погибла семья из Татарстана
Водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания».
11:33 29.12.2016
МЧС: В этом году от пиротехники пострадал один ребенок
С середины декабря в республике действует особый противопожарный режим и введены ограничения по применению пиротехники.
11:10 29.12.2016
Росгвардия подарила сладкие подарки детям погибших сотрудников
Большая часть подарков будет направлена на Северный Кавказ.
10:41 29.12.2016
На новогодние праздники в Татарстане будет тепло и сыро
В Доме Правительства началось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ.
10:20 29.12.2016
«Верлибры» Лилии Газизовой вошли в топ-50 книг 2016 года
Книга казанского поэта занимает второе место в рейтинге редакции «НГ-Exlibris».
07:56 29.12.2016
Кинотеатр «Мир» отпраздновал Международный день кино
ИА «Татар-информ» получило награду в номинации «Татары Мира».
22:41 28.12.2016
Появились фото с места спасения ребенка из-под снежного завала в Тукаевском районе
Подросток находился в сознании, его осмотрели медики и с переохлаждением госпитализировали его в больницу.
21:53 28.12.2016
«Динамо-Казань» – обладатель женского Кубка России по волейболу 2016 года
В финале казанские девушки переиграли «одноклубниц» из Москвы со счетом 3:1.
21:16 28.12.2016
Показать еще