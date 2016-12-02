В новогодние каникулы кукморянам скучать не придется (программа мероприятий)

30.12.2016 09:00 | новости

Мероприятия:

в РДК

1 января в 20 часов - новогодняя дискотека.

7 января с 17 до 21 часа - театрализованное представление «Веселое рождество».

На площади перед Парком Победы

31 декабря в 19 часов - театрализованное мероприятие «Встреча Нового года» (маскарад новогодних костюмов, концертная программа, хоровод вокруг елки, народные массовые гуляния).

В 22 часа – салют.

С 22 до 23 часов – дискотека.

1 января с 1 до 4 часов – дискотека.

Со 2 по 8 января с 19 до 22 часов - мероприятия «В кругу друзей» (ежедневная вечерняя новогодняя культурная программа сельских учреждений культуры с Дедом Морозом и Снегурочкой, дискотека).

Ежедневно со 2 по 8 января с 12 до 14 часов - «В гостях у Снеговика» (культурно-развлекательные мероприятия на игровой Снеговика на Набережной поселка Кукмор).

3 января с 12 до 15 часов - фестиваль-ярмарка «Кукморские валенки» (костюмированное театрализованное шествие, новогодняя ярмарка валяльно-войлочных изделий, сельхозпродукции, выставочная экспозиция народных умельцев, выступление фольклорных ансамблей, парад Дедов Морозов и Снегурочек, петухов, новогодний концерт, народные гуляния, новогодняя дискотека).

13 января с 19 до 22 часов - «Встреча Старого Нового Года».

в Парке

имени Атласа Булатова

со 2 по 8 января с 12 до 14 часов - «Зимние забавы» (игры на свежем воздухе, спортивные мероприятия, конкурсы для детей).

3 января с 10 до 12 часов - «Зимний Сабантуй» (спортивные соревнования, национальные игры, культурно-развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой).

в микрорайоне Таишево

30 декабря 2016 года с 10 до 13 часов - уличное новогоднее шоу для детей и населения (возле школы №3).

в селе Большой Кукмор

1 января с 13 до 15 часов - уличное новогоднее шоу для детей и населения (возле клуба).

в селе Манзарас

2 января с 10 до 13 часов - уличное новогоднее шоу для детей и населения (возле школы).

На базе всех образовательных

организаций:

-новогодние елки с организацией дежурства педагогов и отрядов ФОРПОСТ;

-ежедневная работа кружков, спортивных секций по отдельному графику.

На базе учреждений культуры:

- ежедневные культурно-развлекательные, культурно-познавательные, оздоровительные мероприятия.