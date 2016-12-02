Новогоднее обращение Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова

30.12.2016 08:00 | Тема дня

Дорогие татарстанцы!

Для каждого из нас новый год – праздник особенный. Он всегда окружен атмосферой добра и теплоты, связан с надеждой и верой в лучшее. Это время, когда мы подводим итоги и строим планы на будущее.

Для Татарстана 2016-й год был успешным. Республика сохраняет позиции одного из динамично развивающихся регионов страны. Выполняются социальные обязательства. Во всех начинаниях и инициативах мы ощущаем всестороннюю поддержку Президента России Владимира Владимировича Путина.

Безусловно, успехи и достижения республики основаны на трудолюбии татарстанцев, нашей сплоченности, верности традициям и желании сделать жизнь лучше.

Хочу поблагодарить каждого, кто своим участием, своими победами преумножает потенциал республики, способствует росту её авторитета.

Символами возрождения духовности в уходящем году стали строительство исламской академии в древнем Болгаре и восстановление собора Казанской иконы Божьей Матери. Это укрепляет основы мирного и равноправного взаимодействия религий, ценности которых разделяют многие из нас. Важнейшим условием процветания республики является крепость нашего многонационального союза, что, несомненно, станет главным лейтмотивом предстоящего Съезда народов Татарстана.

Нас радует рост рождаемости. Остаются непререкаемыми ценности семьи, забота о детях и пожилых людях.

2017-й год будет богат на важные события. В наших планах – реализация крупных экономических проектов, проведение знаковых спортивных и культурных мероприятий.

Мы продолжим работу по формированию комфортных общественных пространств, вместе будем озеленять города и села, облагораживать водоемы и парки, обустраивать придомовые территории. Это напрямую влияет на формирование новой культуры жизни и человеческих отношений.

Нашими безусловными приоритетами остаются образование и наука, здравоохранение и спорт, культура и социальная защита, строительство жилья и инфраструктуры – все то, что волнует каждого татарстанца.

Уверен, вместе нам по силам обеспечить процветание республики и внести весомый вклад в укрепление нашей страны.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с праздником!

Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья и благополучия! Пусть в новом году сбудутся самые заветные желания, а в ваших домах всегда будут тепло и уют!

С Новым 2017 годом!