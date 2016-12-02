Появилось видео последнего полета Ту-154

29.12.2016 21:00 | новости

Как установили эксперты, полет разбившегося самолета длился около 70 секунд.

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»).LIFE.RU опубликовало видео, которое с помощью компьютерной программы воспроизводит крушение лайнера Минобороны Ту-154 над Черным морем. Как установили эксперты, полет разбившегося самолета длился около 70 секунд.

Напомним, эксперты сообщили, что максимальная высота полета составляла около 250 м, на этом эшелоне скорость в пределах 360-370 км/ч.

Радиообмен на борту лайнера был коротким – около 10 секунд. Одна из фраз, произнесенных командиром воздушного судна, свидетельствует о начале развития особой ситуации на борту.

Напомним, утром 25 декабря самолет Ту-154, летевший из Сочи в Сирию, пропал с радаров. Как оказалось, судно рухнуло в Черное море. На борту самолета Минобороны находились 84 пассажиров и 8 членов экипажа. Большую часть тех, кто направлялся в Сирию, составляли участники хора имени Александрова. Помимо этого на борту находились журналисты трех федеральных каналов: Первый канал, НТВ и «Звезда», а также Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза.