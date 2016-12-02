Рецепт салата «Иран» от шеф-повара ресторана «Юбилейный» Эндже Ганиевой

- Предлагаю вниманию жителей района и читателей газеты «Трудовая слава» рецепт очень вкусной и богатой витаминами холодной закуски – салата «Иран».
Ингредиенты рассчитаны на 5 человек. Для приготовления салата понадобятся 275 граммов вареной говядины, 275 граммов сердцевины помидора, по 125 граммов красного и желтого перца, 2 зубчика чеснока, 50 граммов зелени (укроп, петрушка или же листья салата), 1 столовая ложка соевого соуса, подсолнечное масло. Мясо и все овощи нарезаем соломкой, размельчаем чеснок, добавляем соевый соус, подсолнечное масло и все перемешиваем. Приятного аппетита!