Рецепт салата «Иран» от шеф-повара ресторана «Юбилейный» Эндже Ганиевой

В Республике

В Доме Аксенова обновляют концепцию к юбилею писателя

В год 85-летия Василия Аксенова пройдет череда юбилеев поэтов-шестидесятников.

19:26 29.12.2016 В год 85-летия Василия Аксенова пройдет череда юбилеев поэтов-шестидесятников.

В Казани снимут фильм о Заки Шакирове

Сегодня подполковнику медицинской службы и мастеру спорта по велотуризму исполнилось бы 90 лет

19:12 29.12.2016 Сегодня подполковнику медицинской службы и мастеру спорта по велотуризму исполнилось бы 90 лет

Житель Казани оформил кредит на машину, предоставив ложные данные

Получив нужную сумму, мужчина не стал выплачивать долг банку.

18:35 29.12.2016 Получив нужную сумму, мужчина не стал выплачивать долг банку.

Неизвестный обокрал детсад в Нижнекамске во время утренника

Внешность подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении детсада.

17:46 29.12.2016 Внешность подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении детсада.

На подстанции 500 кВ Киндери продолжается комплексная реконструкция

Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.

12:45 29.12.2016 Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.

В Новошешминском районе открылись школа искусств и дворец бракосочетаний

В торжественном открытии социальных объектов принял участие Фарид Мухаметшин.

17:30 29.12.2016 В торжественном открытии социальных объектов принял участие Фарид Мухаметшин.

Замминистра внутренних дел РТ: «Нельзя допустить трагедий, подобных Германии и Франции»

Премьер-министр РТ распорядился сегодня же оборудовать все новогодние площадки средствами принудительной остановки автомобилей.

15:59 29.12.2016 Премьер-министр РТ распорядился сегодня же оборудовать все новогодние площадки средствами принудительной остановки автомобилей.

Ильдар Халиков: «Ни один автобус не повезет детей без согласования»

Транспорт, перевозящий детей без контроля диспетчерского центра Минтранса РТ, ГИБДД будет возвращать к месту дислокации.

15:43 29.12.2016 Транспорт, перевозящий детей без контроля диспетчерского центра Минтранса РТ, ГИБДД будет возвращать к месту дислокации.

Марат Галеев: «Субъекты Российской Федерации должны принимать участие в принятии решений»

Централизация ресурсов без стимулов для развития только усугубляет ситуацию с неравенством регионов, рассказал депутат в интервью «Татар-инфом»

15:23 29.12.2016 Централизация ресурсов без стимулов для развития только усугубляет ситуацию с неравенством регионов, рассказал депутат в интервью «Татар-инфом»

Автоград возглавил рейтинг пользователей сайта госуслуг Татарстана

На одну тысячу человек населения за этот год в Набережных Челнах зарегистрировано более 12 тысяч операций.

14:53 29.12.2016 На одну тысячу человек населения за этот год в Набережных Челнах зарегистрировано более 12 тысяч операций.

Главной неудачей года Роман Шайхутдинов назвал малочисленность населения Иннополиса

В настоящее время в городе будущего проживают около 2 тысяч человек.

13:49 29.12.2016 В настоящее время в городе будущего проживают около 2 тысяч человек.

Появились фото с пожара в Нурлатском районе, где погибли две женщины

Возгорание потушили местные жители.

13:25 29.12.2016 Возгорание потушили местные жители.

Подозреваемых в причастности к взрыву на пороховом заводе в Казани суд оставил на свободе

Советский суд не усмотрел достаточных оснований для домашнего ареста двух женщин, подозреваемых в причастности к ЧП.

13:19 29.12.2016 Советский суд не усмотрел достаточных оснований для домашнего ареста двух женщин, подозреваемых в причастности к ЧП.

Айрат Фаррахов: Бюджет РТ потеряет более 4 млрд из-за изъятия 1 процента и изменений в акцизах

Общие потери республиканского бюджета оцениваются в сумму до 8 млрд рублей.

12:59 29.12.2016 Общие потери республиканского бюджета оцениваются в сумму до 8 млрд рублей.

В Ютазинском районе полицейские закрыли притон

Организатору притона грозит до четырех лет колонии.

12:59 29.12.2016 Организатору притона грозит до четырех лет колонии.

Более 9 млрд рублей в этом году прошло через портал госуслуг Татарстана

C помощью интернет-сервиса жители республики могут воспользоваться 240 муниципальными услугами.

12:34 29.12.2016 C помощью интернет-сервиса жители республики могут воспользоваться 240 муниципальными услугами.

Ильдар Халиков: «Нам иркутских боярышников не надо»

Премьер-министр РТ пообещал премию ведомствам за активность в изъятии незаконно реализуемых спиртосодержащих жидкостей.

11:43 29.12.2016 Премьер-министр РТ пообещал премию ведомствам за активность в изъятии незаконно реализуемых спиртосодержащих жидкостей.

Появились фото аварии, в которой погибла семья из Татарстана

Водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания».

11:33 29.12.2016 Водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания».

МЧС: В этом году от пиротехники пострадал один ребенок

С середины декабря в республике действует особый противопожарный режим и введены ограничения по применению пиротехники.

11:10 29.12.2016 С середины декабря в республике действует особый противопожарный режим и введены ограничения по применению пиротехники.

Росгвардия подарила сладкие подарки детям погибших сотрудников

Большая часть подарков будет направлена на Северный Кавказ.

10:41 29.12.2016 Большая часть подарков будет направлена на Северный Кавказ.

На новогодние праздники в Татарстане будет тепло и сыро

В Доме Правительства началось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ.

10:20 29.12.2016 В Доме Правительства началось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ.

«Верлибры» Лилии Газизовой вошли в топ-50 книг 2016 года

Книга казанского поэта занимает второе место в рейтинге редакции «НГ-Exlibris».

07:56 29.12.2016 Книга казанского поэта занимает второе место в рейтинге редакции «НГ-Exlibris».

Кинотеатр «Мир» отпраздновал Международный день кино

ИА «Татар-информ» получило награду в номинации «Татары Мира».

22:41 28.12.2016 ИА «Татар-информ» получило награду в номинации «Татары Мира».

Появились фото с места спасения ребенка из-под снежного завала в Тукаевском районе

Подросток находился в сознании, его осмотрели медики и с переохлаждением госпитализировали его в больницу.

21:53 28.12.2016 Подросток находился в сознании, его осмотрели медики и с переохлаждением госпитализировали его в больницу.

«Динамо-Казань» – обладатель женского Кубка России по волейболу 2016 года

В финале казанские девушки переиграли «одноклубниц» из Москвы со счетом 3:1.

21:16 28.12.2016 В финале казанские девушки переиграли «одноклубниц» из Москвы со счетом 3:1.

В Тукаевском районе из-под снежного завала спасатели достали подростка

14-летний мальчик жив, его передали медикам.

20:44 28.12.2016 14-летний мальчик жив, его передали медикам.

Тинчуринцы поздравили кариевцев флешмобом «Театральный Санта-2017»

17 тортов получил Татарский ТЮЗ от коллег из театра Тинчурина.

19:46 28.12.2016 17 тортов получил Татарский ТЮЗ от коллег из театра Тинчурина.

Президент РТ поделился с подписчиками фотографиями предновогоднего Казанского Кремля

Два размещенных на страницах главы республики в соцсетях снимка сделаны с высоты.

19:32 28.12.2016 Два размещенных на страницах главы республики в соцсетях снимка сделаны с высоты.

Банки начали выдавать льготные кредиты предпринимателям — клиентам Татфондбанка

За несколько дней в кредитные организации обратилось десять предпринимателей.

18:58 28.12.2016 За несколько дней в кредитные организации обратилось десять предпринимателей.

«Ак Барс» банк выплатил половину страховых возмещений вкладчикам Татфондбанка

Сумма возмещений составила 1,3 млрд рублей.

18:56 28.12.2016 Сумма возмещений составила 1,3 млрд рублей.