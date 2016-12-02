Соцсеть «ВКонтакте» добавила новый раздел с самоуничтожающимися сообщениями

29.12.2016 19:00 | новости

С сегодняшнего дня, 29 декабря, в социальной сети «ВКонтакте» появился новый раздел — «Истории». Пользователи могут делиться фотографиями и короткими видеороликами, не размещая их на своей странице. Новая функция является аналогом «Историй» в Instagram.

Фотографии и видеоролики до 12 секунд смогут «украшать» при помощи граффити, стикеров и текста.

Файлы будут доступны для друзей и подписчиков в течение 24 часов после публикации, сообщили в блоге социальной сети.

У нового раздела также будет счетчик просмотров, пользователи смогут узнать, как много людей следит за их жизнью.

Напомним, социальная сеть Instagram представила функцию «Истории» в августе 2016 года.