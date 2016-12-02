Рецепт «Шуба в тарталетках из картофеля» от повара кафе «Дуслык» Гульфии Михайловой

29.12.2016 18:00 | новости

Для приготовления необходимо очистить и натереть на крупной терке 3-4 картофеля. Далее натираем на крупной терке 100 граммов твердого сыра, добавляем 1 сырое яйцо, соль, перец по вкусу. Перемешиваем и укладываем в предварительно смазанные силиконовые формочки для маффинов. Выпекаем в духовке 30 минут при температуре 180-200 градусов. Затем осторожно вынимаем, укладываем на тарелки, украсив листьями салата.

Готовим начинку для картофельных маффинов: натираем отварную свеклу на терке, размельчаем чеснок, добавляем майонез, все перемешиваем и укладываем в маффины, сверху добавляем кусочек селедки и украшаем зеленью.