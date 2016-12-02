Предпринимателям - клиентам банков, приостановивших работу, могут засчитать пенсионные платежи

29.12.2016 17:30 | Тема дня

Для решения вопроса при отделении Пенсионного фонда России по Республике Татарстан создана комиссия.

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). «В отделении Пенсионного фонда России по Республике Татарстан по согласованию с Пенсионным фондом России действует Комиссия по рассмотрению в досудебном порядке заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по зачету платежей, списанных с расчетного счета, но не перечисленных банком в бюджеты Пенсионного фонда России и Федерального фонда обязательного медицинского страхования», - сообщает пресс-служба фонда.

Данное решение принято впервые в подобной практике и не имеет прецедентов. Как правило, зачисление платежей принималось только после соответствующего решения арбитражного суда. Для зачета платежей клиенту банка необходимо обратиться в Управление Пенсионного фонда по месту регистрации. При себе необходимо иметь следующие документы: