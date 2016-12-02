В Кукморе введен особый противопожарный режим

29.12.2016 17:00 | новости

В целях обеспечения пожарной безопасности новогодних праздничных мероприятий, жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества Постановлением Кабинета Министров № 886 от 02.12.2016 г. на территории Республики Татарстан до 10 января 2017 года введен особый противопожарный режим.

В период действия особого противопожарного режима запрещено использование пиротехнических изделий 1-3 класса опасности (за исключением бенгальских огней, хлопушек) на территориях, расположенных в пределах:

- 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог), топливно-энергетического комплекса (в том числе линейных);

- 50 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог.