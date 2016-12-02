Среди победителей конкурса «Предприниматель года. Золотая сотня - 2016» есть и кукморяне (фото)

В Республике

Автоград возглавил рейтинг пользователей сайта госуслуг Татарстана

На одну тысячу человек населения за этот год в Набережных Челнах зарегистрировано более 12 тысяч операций.

14:53 29.12.2016 На одну тысячу человек населения за этот год в Набережных Челнах зарегистрировано более 12 тысяч операций.

Главной неудачей года Роман Шайхутдинов назвал малочисленность населения Иннополиса

В настоящее время в городе будущего проживают около 2 тысяч человек.

13:49 29.12.2016 В настоящее время в городе будущего проживают около 2 тысяч человек.

Появились фото с пожара в Нурлатском районе, где погибли две женщины

Возгорание потушили местные жители.

13:25 29.12.2016 Возгорание потушили местные жители.

Подозреваемых в причастности к взрыву на пороховом заводе в Казани суд оставил на свободе

Советский суд не усмотрел достаточных оснований для домашнего ареста двух женщин, подозреваемых в причастности к ЧП.

13:19 29.12.2016 Советский суд не усмотрел достаточных оснований для домашнего ареста двух женщин, подозреваемых в причастности к ЧП.

На подстанции 500 кВ Киндери продолжается комплексная реконструкция

Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.

12:45 29.12.2016 Энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году.

Айрат Фаррахов: Бюджет РТ потеряет более 4 млрд из-за изъятия 1 процента и изменений в акцизах

Общие потери республиканского бюджета оцениваются в сумму до 8 млрд рублей.

12:59 29.12.2016 Общие потери республиканского бюджета оцениваются в сумму до 8 млрд рублей.

В Ютазинском районе полицейские закрыли притон

Организатору притона грозит до четырех лет колонии.

12:59 29.12.2016 Организатору притона грозит до четырех лет колонии.

Более 9 млрд рублей в этом году прошло через портал госуслуг Татарстана

C помощью интернет-сервиса жители республики могут воспользоваться 240 муниципальными услугами.

12:34 29.12.2016 C помощью интернет-сервиса жители республики могут воспользоваться 240 муниципальными услугами.

Ильдар Халиков: «Нам иркутских боярышников не надо»

Премьер-министр РТ пообещал премию ведомствам за активность в изъятии незаконно реализуемых спиртосодержащих жидкостей.

11:43 29.12.2016 Премьер-министр РТ пообещал премию ведомствам за активность в изъятии незаконно реализуемых спиртосодержащих жидкостей.

Появились фото аварии, в которой погибла семья из Татарстана

Водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания».

11:33 29.12.2016 Водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания».

МЧС: В этом году от пиротехники пострадал один ребенок

С середины декабря в республике действует особый противопожарный режим и введены ограничения по применению пиротехники.

11:10 29.12.2016 С середины декабря в республике действует особый противопожарный режим и введены ограничения по применению пиротехники.

Росгвардия подарила сладкие подарки детям погибших сотрудников

Большая часть подарков будет направлена на Северный Кавказ.

10:41 29.12.2016 Большая часть подарков будет направлена на Северный Кавказ.

На новогодние праздники в Татарстане будет тепло и сыро

В Доме Правительства началось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ.

10:20 29.12.2016 В Доме Правительства началось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ.

«Верлибры» Лилии Газизовой вошли в топ-50 книг 2016 года

Книга казанского поэта занимает второе место в рейтинге редакции «НГ-Exlibris».

07:56 29.12.2016 Книга казанского поэта занимает второе место в рейтинге редакции «НГ-Exlibris».

Кинотеатр «Мир» отпраздновал Международный день кино

ИА «Татар-информ» получило награду в номинации «Татары Мира».

22:41 28.12.2016 ИА «Татар-информ» получило награду в номинации «Татары Мира».

Появились фото с места спасения ребенка из-под снежного завала в Тукаевском районе

Подросток находился в сознании, его осмотрели медики и с переохлаждением госпитализировали его в больницу.

21:53 28.12.2016 Подросток находился в сознании, его осмотрели медики и с переохлаждением госпитализировали его в больницу.

«Динамо-Казань» – обладатель женского Кубка России по волейболу 2016 года

В финале казанские девушки переиграли «одноклубниц» из Москвы со счетом 3:1.

21:16 28.12.2016 В финале казанские девушки переиграли «одноклубниц» из Москвы со счетом 3:1.

В Тукаевском районе из-под снежного завала спасатели достали подростка

14-летний мальчик жив, его передали медикам.

20:44 28.12.2016 14-летний мальчик жив, его передали медикам.

Тинчуринцы поздравили кариевцев флешмобом «Театральный Санта-2017»

17 тортов получил Татарский ТЮЗ от коллег из театра Тинчурина.

19:46 28.12.2016 17 тортов получил Татарский ТЮЗ от коллег из театра Тинчурина.

Президент РТ поделился с подписчиками фотографиями предновогоднего Казанского Кремля

Два размещенных на страницах главы республики в соцсетях снимка сделаны с высоты.

19:32 28.12.2016 Два размещенных на страницах главы республики в соцсетях снимка сделаны с высоты.

Банки начали выдавать льготные кредиты предпринимателям — клиентам Татфондбанка

За несколько дней в кредитные организации обратилось десять предпринимателей.

18:58 28.12.2016 За несколько дней в кредитные организации обратилось десять предпринимателей.

«Ак Барс» банк выплатил половину страховых возмещений вкладчикам Татфондбанка

Сумма возмещений составила 1,3 млрд рублей.

18:56 28.12.2016 Сумма возмещений составила 1,3 млрд рублей.

Зинэтула Билялетдинов получил нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта России»

Главный тренер «Ак Барса» стал почетным гостем церемонии награждения республиканской премии «Спортсмен года-2016».

18:48 28.12.2016 Главный тренер «Ак Барса» стал почетным гостем церемонии награждения республиканской премии «Спортсмен года-2016».

Книга «Минтимер Шаймиев» из серии ЖЗЛ поступила в открытую продажу

В Казани издание можно приобрести в трех фирменных магазинах Татарского книжного издательства.

18:40 28.12.2016 В Казани издание можно приобрести в трех фирменных магазинах Татарского книжного издательства.

На «Елке желаний» в Набережных Челнах собрали около 300 подарков

Все подарки сегодня были вручены детям, находящимся на лечении в Камском детском медицинском центре

18:21 28.12.2016 Все подарки сегодня были вручены детям, находящимся на лечении в Камском детском медицинском центре

«Спортсменами года» в Татарстане стали тхэквондистка Юлия Миюц и пловец Александр Красных

Красочная церемония награждения почетными премиями прошла в Казани.

18:12 28.12.2016 Красочная церемония награждения почетными премиями прошла в Казани.

В Министерстве культуры РТ подвели итоги Года кино

В 2016 году отметили 120-летие первого кинопоказа в России, 80-летие «Союзмультфильма» и 35-летие Союза кинематографистов Татарстана.

18:00 28.12.2016 В 2016 году отметили 120-летие первого кинопоказа в России, 80-летие «Союзмультфильма» и 35-летие Союза кинематографистов Татарстана.

Предприниматели — клиенты Татфондбанка начали брать микрозаймы Министерства экономики РТ

Выдано три микрозайма общей суммой 1 млн рублей, одобрены заявки на еще 9 займов, всего подано более 200 заявок.

17:49 28.12.2016 Выдано три микрозайма общей суммой 1 млн рублей, одобрены заявки на еще 9 займов, всего подано более 200 заявок.

Жители Мамадышского района РТ смогут смотреть кинопремьеры в форматах 2D и 3D

Модернизированный кинозал открылся показом фильма «Бибинур» и творческой встречей с артистами.

17:44 28.12.2016 Модернизированный кинозал открылся показом фильма «Бибинур» и творческой встречей с артистами.

В Казани прошла традиционная елка для детей-сирот

Организацию взяли на себя Министерство образования и науки РТ и торговая сеть «Пятерочка».

17:37 28.12.2016 Организацию взяли на себя Министерство образования и науки РТ и торговая сеть «Пятерочка».