Среди победителей конкурса «Предприниматель года. Золотая сотня - 2016» есть и кукморяне (фото)

В Торгово-промышленной палате Республики Татарстан состоялась церемония награждения лауреатов ежегодного конкурса «Предприниматель года. Золотая сотня - 2016». Среди победителей конкурса, который был нацелен на содействие развитию бизнеса в Татарстане, повышение престижа предпринимательской деятельности и статуса предпринимателя в обществе, есть и кукморяне. В номинации «Сельское хозяйство» победителями стали Тагир Бариев, Ильфат Сафин, Васил Сафин и Лена Галиева. В номинации «Производство» - Рамазан Юнусов, Алмаз Габидуллин.